Μαραθώνας: Έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να εισπράττει τη σύνταξή της

Σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση, οι αστυνομικές αρχές στον Μαραθώνα προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι, μετά από καταγγελία για την εξαφάνιση μιας 90χρονης γυναίκας. Τα ίχνη της ηλικιωμένης είχαν χαθεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, φέρεται να αποκαλύφθηκε ένα ανατριχιαστικό μυστικό.

Η καταγγελία που οδήγησε στις έρευνες

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία που αφορούσε την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, 90 ετών, η οποία φέρεται να είχε εξαφανιστεί εδώ και περίπου μία δεκαετία. Η πληροφορία αυτή κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν μια συστηματική έρευνα για τον εντοπισμό της. Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε μια κατοικία στην περιοχή του Μαραθώνα, όπου και αποφασίστηκε να διενεργηθεί έρευνα.

Ειδικά συνεργεία στην αυλή της κατοικίας

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της κατοικίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του χώρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών. Στην περιοχή μετέβησαν ειδικά συνεργεία, τα οποία, χρησιμοποιώντας και μηχανήματα, ξεκίνησαν να εξετάζουν την αυλή του σπιτιού. Αρχικά, οι εκτεταμένες έρευνες δεν απέδωσαν κάποιο εύρημα που να σχετίζεται με την εξαφανισμένη γυναίκα.

Η αποκάλυψη της κόρης και το κίνητρο

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερευνών, η κόρη της 90χρονης φέρεται να προέβη σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Συγκεκριμένα, φέρεται να δήλωσε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο της αυλής πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το κίνητρο πίσω από αυτή την πράξη, όπως φέρεται να αποκάλυψε η ίδια, ήταν να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της, η οποία είχε χαθεί εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr