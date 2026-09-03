Θρίλερ στον Μαραθώνα: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε θαμμένη στην αυλή σπιτιού

Μια υπόθεση που παραπέμπει σε θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στον Μαραθώνα, όπου οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σορό μιας ηλικιωμένης γυναίκας θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της. Η γυναίκα, ηλικίας άνω των 90 ετών, φέρεται να είχε εξαφανιστεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια, με την κόρη της να προβαίνει σε αποκαλύψεις σχετικά με την ταφή. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία, ενώ το κίνητρο της πράξης φέρεται να ήταν η συνέχιση είσπραξης της σύνταξής της.

Η καταγγελία και οι πρώτες έρευνες

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται μετά από μια καταγγελία για την εξαφάνιση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, 90 χρόνων, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Η καταγγελία αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε τις προηγούμενες μέρες στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης από την κόρη της ηλικιωμένης. Παράλληλα, η άλλη εγγονή της, η οποία ζει στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, απευθύνθηκε επίσης στην αστυνομία, καθώς δεν μπορούσε να βρει τη γιαγιά της.

Οι αστυνομικές αρχές, αφού διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε διαγραφεί από τον ΕΦΚΑ, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες. Έφτασαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε η ηλικιωμένη, σε περιοχή της παραλίας Μαραθώνα, και απέκλεισαν τον χώρο. Με ειδικά συνεργεία και μηχανήματα, πραγματοποίησαν επισταμένες έρευνες στην αυλή της κατοικίας.

Η ανακάλυψη της σορού και οι αποκαλύψεις

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην αυλή, τα ειδικά μηχανήματα δεν εντόπισαν αρχικά κάποιο εύρημα. Ωστόμως, η πορεία της υπόθεσης πήρε νέα τροπή όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια. Η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας εντοπίστηκε τελικά θαμμένη στην αυλή του σπιτιού.

Η αποκάλυψη αυτή έφερε στο φως μια πρωτοφανή υπόθεση, καθώς ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί ποτέ στις αρμόδιες αρχές. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Το κίνητρο της πράξης

Το βασικό κίνητρο πίσω από την ταφή της ηλικιωμένης στην αυλή του σπιτιού της, φέρεται να ήταν η συνέχιση της είσπραξης της σύνταξής της. Δεδομένου ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, η κόρη της φέρεται να συνέχιζε κανονικά να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας της για όλο αυτό το διάστημα των περίπου δέκα ετών.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα θα ήταν μεγαλύτερη από 90 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει το μακρύ χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνέβαινε η παράνομη είσπραξη της σύνταξης.

Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση

Η ηλικιωμένη γυναίκα διέμενε στην κατοικία στον Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι ο γιος της, δηλαδή ο εγγονός της θαμμένης γυναίκας, ήταν αυτός που έθαψε την ηλικιωμένη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής είχαν δει τον γιο να κινείται ύποπτα τις προηγούμενες μέρες, γεγονός που τους οδήγησε να ειδοποιήσουν τις αστυνομικές αρχές. Μετά τις εξελίξεις, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν εντατικά τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και μαρτυριών. Στόχος είναι ο σχηματισμός ενός πλήρους φακέλου για την υπόθεση, ο οποίος θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αναμένεται να λάβει τη δικαστική οδό, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την ταφή της ηλικιωμένης γυναίκας και την παράνομη είσπραξη της σύνταξής της για μια δεκαετία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki