Κυψέλη: Ο 43χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει – Αύριο οι απολογίες για τη βρεφοκτονία

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο 43χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για τη φρικιαστική υπόθεση της δολοφονίας βρέφους στην Κυψέλη, έπειτα από ένα επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς και να επιχείρησε να αποδράσει, με αποτέλεσμα να του ασκηθούν νέες κατηγορίες. Την ίδια ώρα, αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο 43χρονος, μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών για τις απολογίες τους σχετικά με τη δολοφονία του βρέφους και άλλες σοβαρές κατηγορίες.

Το επεισόδιο κατά τη μεταγωγή και η αναβολή της δίκης

Ο 43χρονος, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο σήμερα. Το περιστατικό βίας συνέβη στα κρατητήρια κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων, όταν ο άνδρας μεταφερόταν στα δικαστήρια για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών.

Λόγω αυτού του επεισοδίου, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον αδικήματα που αφορούν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο, για τα αδικήματα αυτά, αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου 2026, καθώς ο 43χρονος έλαβε προθεσμία.

Οι απολογίες για τη δολοφονία του βρέφους

Αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:30, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 43χρονος Έλληνας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της 31ης τακτικής ανακρίτριας. Εκεί θα κληθούν να απολογηθούν για τη δολοφονία του βρέφους, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό.

Οι απολογίες τους καθυστέρησαν εξαιτίας της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων. Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Κυψέλης, συμπεριλαμβανομένου και του 26χρονου Αφγανού, κρίθηκαν χθες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Βαριές κατηγορίες για το ζευγάρι

Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης συντρόφου του έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, κατά συναυτουργία. Το λίγων μηνών αγοράκι, το πτώμα του οποίου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης, φέρεται να σκοτώθηκε από το ζευγάρι στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Επιπλέον, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι περιλαμβάνουν οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όλα κατά συναυτουργία. Τέλος, τους αποδίδεται και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, τόσο κατ’ εξακολούθηση όσο και άπαξ.

Ο ρόλος του 26χρονου Αφγανού και οι δικές του κατηγορίες

Στην ανακρίτρια θα βρεθεί αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη που εντοπίστηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, καθώς και με πρόσωπο που είχε συμπληρώσει τα 12 έτη.

Πέραν των παραπάνω, ο 26χρονος βαρύνεται επιπλέον με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία από το ανακριτικό γραφείο για να προετοιμάσει τις απολογίες του.

Οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Στο πλαίσιο των ερευνών, χθες, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών, τα οποία έχουν οδηγηθεί σε ειδική δομή, έδωσαν καταθέσεις. Οι καταθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και παιδοψυχιάτρου, τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 9χρονος, ο 12χρονος και η 15χρονη φέρονται να κατέθεσαν ότι γνώριζαν πως το βρέφος είχε πεθάνει και ότι το ζευγάρι το έκρυβε μέσα στην κατάψυξη. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να δώσουν διευκρινίσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos