Άρης: Δήλωση όγδοου ξένου και στόχοι για Eurocup

Ο Άρης βρίσκεται σε διαδικασία δήλωσης όγδοου ξένου παίκτη, μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονη φημολογία σχετικά με την πιθανή απόκτησή του και τη θέση στην οποία θα αγωνίζεται. Ωστόσο, δεν έχει «κυκλωθεί» καμία συγκεκριμένη θέση για την προσθήκη αυτή, καθώς δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση από τη διοίκηση της ΚΑΕ.

Παρά τις συζητήσεις και τις «θεωρίες συνομωσίας» που έχουν αναπτυχθεί, η υπόθεση έχει δύο βασικά δεδομένα. Το πρώτο αφορά την πρόθεση του συλλόγου να δηλώσει τον όγδοο ξένο, ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει άμεσα στην απόκτησή του. Το δεύτερο σχετίζεται με τον σαφή προσανατολισμό της ομάδας προς την ενίσχυση για τις υποχρεώσεις της στο Eurocup.

Η δήλωση του όγδοου ξένου παίκτη

Ο Άρης έχει αποφασίσει να δηλώσει όγδοο ξένο παίκτη, ακόμη και αν δεν προχωρήσει άμεσα στην απόκτηση κάποιου νέου προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση μπορεί να αφορά έναν παίκτη που ήδη συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να δηλωθεί ένας νεαρός ξένος παίκτης που αποκτήθηκε για την ενίσχυση της δεύτερης ομάδας, με την προοπτική να προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα στο μέλλον. Η τελική απόφαση για το αν θα γίνει άμεση απόκτηση θα εξαρτηθεί από το αν κριθεί αναγκαίο να προχωρήσει ο σύλλογος σε αυτή την κίνηση.

Προσανατολισμός στο Eurocup

Ένας από τους βασικούς στόχους του Άρη είναι η ενίσχυση της ομάδας ενόψει των αγώνων του Eurocup. Έχει διευκρινιστεί ότι αυτός ο στόχος είναι πρωταρχικής σημασίας για τον σύλλογο.

Ο απώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής στην Euroleague μέσω της επιτυχημένης πορείας στο Eurocup. Η ΚΑΕ έχει θέσει σε προτεραιότητα την ευρωπαϊκή της παρουσία και την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων σε αυτό το επίπεδο.

Το ενδεχόμενο μετατροπής σε franchise

Παρά τον αγωνιστικό προσανατολισμό, η ΚΑΕ Άρης δεν έχει αποκλείσει την προοπτική μετατροπής της σε franchise. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται σε εκκρεμότητα και αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για το μέλλον του συλλόγου.

Η οριστική απόφαση σχετικά με το αν ο Άρης θα μετατραπεί σε franchise θα ληφθεί αφού η ιδιοκτησία και το management της ΚΑΕ λάβουν στα χέρια τους το σύνολο των δεδομένων που αφορούν μια πιθανή επένδυση. Η διαδικασία αυτή απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση όλων των παραμέτρων.

Η στρατηγική του Βασίλη Σπανούλη και η ενσωμάτωση του Μοκόκα

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης έχει εκφράσει την επιθυμία του να δει πρώτα την ομάδα στα τεστ προετοιμασίας. Μετά την αξιολόγηση αυτής της περιόδου, θα αποφασίσει για τα στοιχεία που απαιτείται να προστεθούν στο ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να περιμένει (τουλάχιστον) την πλήρη ενσωμάτωση του Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ προβλέπεται να ενταχθεί σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά της Κύπρου.

Είναι πιθανό ο Άνταμ Μοκόκα να πάρει τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς και στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Η παρουσία του και η προσαρμογή του στην ομάδα θα αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για τις τελικές αποφάσεις του προπονητικού επιτελείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta