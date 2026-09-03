Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αχινού Φθιώτιδας, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Στυλίδας με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο έχει ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση που βρίσκεται στην περιοχή του Αχινού, εντός των ορίων του δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών ήταν καθοριστική, με το Πυροσβεστικό Σώμα να σπεύδει στο σημείο με σημαντικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με 9 οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να την θέσουν υπό έλεγχο, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αγροτοδασική βλάστηση.

Εναέρια μέσα και συνδρομή από τον δήμο

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύεται σημαντικά και από αέρος. Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό του μετώπου και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής. Η συντονισμένη δράση των εναέριων μέσων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στο έργο της κατάσβεσης παρέχει συνδρομή και ο Δήμος Στυλίδας. Ο δήμος κινητοποιήθηκε άμεσα, διαθέτοντας υδροφόρες, οι οποίες ενισχύουν τις προσπάθειες του Πυροσβεστικού Σώματος, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη παροχή νερού στα σημεία που επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι συνεχής και αδιάλειπτη.

Τεχνολογική υποστήριξη και διερεύνηση των αιτιών

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή και αναλυτική εικόνα από την περιοχή της πυρκαγιάς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Η τεχνολογική αυτή υποστήριξη επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της φωτιάς και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δυνάμεων.

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, με στόχο να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για ενέργεια εμπρησμού. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η περιοχή του Αχινού Φθιώτιδας, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3, υποδεικνύοντας αυξημένη πιθανότητα για την εμφάνιση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Αυτή η συνθήκη του υψηλού κινδύνου καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εγρήγορση και η ταχεία επέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki