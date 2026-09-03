Η ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει λεπτομέρειες για την πατριωτική εισφορά και το εθνικό ταμείο σύγκλισης

Το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. προχώρησε σε δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων σχετικά με δύο βασικές εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για την πατριωτική εισφορά και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, για τα οποία παρέχονται διευκρινίσεις εν μέσω της αντιπαράθεσης που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα οικονομικά δεδομένα του προγράμματος.

Η πρόταση για την πατριωτική εισφορά

Σύμφωνα με διευκρινιστικό τεχνοκρατικό σημείωμα που εκδόθηκε από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ., η πρόταση για την πατριωτική εισφορά αφορά στην εφαρμογή ενός συντελεστή 1,0%. Αυτός ο συντελεστής θα επιβληθεί στο ανώτερο 1% του πληθυσμού, με βάση τον καθαρό πλούτο. Από αυτή την εισφορά, εκτιμάται ότι τα δυνητικά έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2,02 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η βασική εξαγγελία συνοψίζεται στον «1% φόρο στο πλουσιότερο 1%». Το νέο ενημερωτικό σημείωμα στοχεύει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως το πώς θα εντοπιστεί αυτό το 1% του πληθυσμού, πώς θα υπολογιστεί ο πραγματικός πλούτος που κατέχουν και πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική είσπραξη του φόρου.

Το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής

Για την υλοποίηση της πατριωτικής εισφοράς, δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 μηνών για τη δημιουργία του απαραίτητου συστήματος. Σε αυτό το διάστημα, προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα για τη διασφάλιση της ορθής και δίκαιης εφαρμογής της εισφοράς.

Τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου, την καταγραφή των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και περιουσιών, καθώς και τη διασύνδεση των στοιχείων τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, θα θεσπιστούν κανόνες για την αποτροπή της μεταφοράς περιουσίας σε offshore εταιρείες ή άλλα εταιρικά σχήματα με σκοπό τη φοροαποφυγή. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία ειδικής μονάδας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και, πριν από την κανονική εφαρμογή, η δοκιμαστική λειτουργία του νέου μηχανισμού.

Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και οι πηγές χρηματοδότησης

Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης περιγράφεται ως ένα μεγάλο κρατικό επενδυτικό εργαλείο. Το σχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση αρχικών κεφαλαίων ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μία τετραετία. Αυτά τα κεφάλαια θα προέλθουν από διάφορες πηγές, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής δυνατότητας της χώρας.

Ειδικότερα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον, 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστούν μέσω της ανακατεύθυνσης κεφαλαίων που συνδέονται με τη Golden Visa. Τέλος, 2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένονται από την εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη μόχλευση των κεφαλαίων, η ΕΛ.Α.Σ. εκτιμά ότι η συνολική επενδυτική δυνατότητα του Ταμείου μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της τετραετίας.

Οι επενδυτικές κατευθύνσεις του ταμείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς στους οποίους το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης προτίθεται να κατευθύνει τα κεφάλαιά του. Μεταξύ των προτεινόμενων επενδύσεων περιλαμβάνεται η ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου στη ΔΕΗ, καθώς και επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το Ταμείο προβλέπει επίσης τη δημιουργία 50.000 νέων προσιτών στεγαστικών επιλογών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η δημιουργία Ειδικής Ζώνης Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη, η ανασυγκρότηση του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και η ανάπτυξη νέων αρδευτικών δικτύων. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στην ελληνική παραγωγή εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και μπαταριών, καθώς και σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κοινωνικών υποδομών.

Δήλωση Τσουκαλά

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Τσουκαλάς δήλωσε πως «Μητσοτάκης και Τσίπρας βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα».

Με πληροφορίες από: Topontiki