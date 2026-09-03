Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά οδήγησε σε σύλληψη 24χρονου για ναρκωτικά

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε πρόσφατα στα Χανιά, με πρωταγωνιστές έναν 24χρονο άνδρα και την 48χρονη μητέρα του. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η μητέρα κατήγγειλε τον γιο της για βίαιη συμπεριφορά και απειλές. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών στο σπίτι τους οδήγησε όχι μόνο στη διερεύνηση του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και στην αποκάλυψη μιας υπόθεσης ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του νεαρού.

Η καταγγελία της μητέρας και η φύση της βίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, μια 48χρονη γυναίκα, κάτοικος Χανίων, επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές για να αναφέρει ένα σοβαρό συμβάν που αφορούσε τον 24χρονο γιο της. Η καταγγελία της μητέρας περιέγραφε ένα περιστατικό όπου ο νεαρός φέρεται να εκτόξευσε ύβρεις εναντίον της, να την απείλησε με διάφορους τρόπους και, επιπλέον, να προέβη σε σωματική επίθεση, δαγκώνοντάς την.

Αυτή η πράξη βίας και οι απειλές που δέχτηκε η 48χρονη από τον ίδιο της τον γιο, οδήγησαν στην απόφασή της να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας. Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κλήθηκαν να διαχειριστούν την κατάσταση και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα αυτά στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων

Μετά την λήψη της καταγγελίας από την 48χρονη μητέρα, οι υπάλληλοι της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν άμεσα. Μια ομάδα αστυνομικών μετέβη στην οικία όπου διέμεναν η μητέρα και ο 24χρονος γιος της, προκειμένου να διερευνήσουν το περιστατικό και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Η παρουσία των αρχών στο σπίτι ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών τους, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επισταμένη έρευνα εντός της κατοικίας. Αυτή η έρευνα δεν στόχευε μόνο στην επιβεβαίωση των όσων κατήγγειλε η μητέρα, αλλά και στην αναζήτηση τυχόν άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να σχετίζονται με την υπόθεση ή να αποκαλύψουν περαιτέρω παρανομίες.

Ανακάλυψη και κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι των Χανίων, οι αρχές προχώρησαν σε σημαντικά ευρήματα που αφορούσαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα αυτή υποδηλώνει μια κατοχή που ξεπερνά τα όρια της απλής χρήσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Εκτός από την κάνναβη, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν επιπλέον 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης. Η παρουσία αυτών των ουσιών στο σπίτι του 24χρονου προσέθεσε μια νέα, σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, η οποία αρχικά αφορούσε αποκλειστικά ενδοοικογενειακή βία.

Η σύλληψη του 24χρονου και οι περαιτέρω ενέργειες

Μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών, ο 24χρονος γιος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Η σύλληψη του νεαρού πραγματοποιήθηκε για δύο ξεχωριστά αδικήματα: τόσο για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της μητέρας του, όσο και για την κατοχή των ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν στην οικία του.

Ο συλληφθείς αναμένεται πλέον να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε από μια καταγγελία για βία και κατέληξε στην αποκάλυψη παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από: Reader