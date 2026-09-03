Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην 90η ΔΕΘ: Εγκαίνια περιπτέρου με παρουσίαση του έργου του

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα έχει και φέτος δυναμική παρουσία στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την καθιερωμένη του συμμετοχή κάθε Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, το περίπτερο του Ιδρύματος θα εγκαινιαστεί επίσημα το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των δραστηριοτήτων του στην έκθεση. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα αναδείξει το πλούσιο έργο του, απευθυνόμενο σε νέους και ενήλικες που αναζητούν ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

Η παρουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην έκθεση

Όπως κάθε Σεπτέμβριο, έτσι και φέτος, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) επιβεβαιώνει την ενεργό συμμετοχή του στην κορυφαία εκθεσιακή διοργάνωση της χώρας, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του Ιδρύματος στην ΔΕΘ αποτελεί μια σταθερή παράδοση, προσφέροντας την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να ενημερωθεί για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί.

Μέσα από το περίπτερό του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στοχεύει να έρθει σε επαφή με τους επισκέπτες, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες και τα προγράμματά του που αφορούν τη νεολαία και τη διά βίου μάθηση. Η δυναμική του παρουσία υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλες τις ηλικίες.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου

Τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11:30 π.μ., προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν και να ενημερωθούν από κοντά για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το περίπτερο βρίσκεται στον χώρο της έκθεσης, συγκεκριμένα στο Περίπτερο 17 – Stand 45.

Την τελετή των εγκαινίων θα τιμήσει με την παρουσία της η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκόφυλλου. Μαζί της θα παρευρεθούν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και το όραμα πίσω από το έργο που επιτελείται.

Το έργο και οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος

Στο περίπτερο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το ευρύ φάσμα των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει το Ίδρυμα. Το έργο του καλύπτει διάφορους τομείς, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την παροχή ευκαιριών για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη. Η παρουσίαση αυτή θα αναδείξει τη συμβολή του Ιδρύματος στην ελληνική κοινωνία και την υποστήριξη που προσφέρει σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.

Προγράμματα για τη μάθηση και την κινητικότητα

Μεταξύ των προγραμμάτων που θα παρουσιαστούν είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ένα σημαντικό εργαλείο που προσφέρει πολλαπλά οφέλη και εκπτώσεις σε νέους σε όλη την Ευρώπη, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες και δραστηριότητες. Μέσω της κάρτας, οι νέοι μπορούν να επωφεληθούν από εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ευκαιρίες, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Επιπλέον, το περίπτερο θα φιλοξενήσει λεπτομερείς πληροφορίες για το δίκτυο Eurodesk, έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που ενημερώνει τους νέους για ευρωπαϊκές ευκαιρίες κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Eurodesk ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε διεθνή προγράμματα και ανταλλαγές, προωθώντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στήριξη ενηλίκων και φοιτητών

Στο πλαίσιο του πλούσιου έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, θα αναδειχθεί και το σημαντικό έργο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Αυτά τα σχολεία παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Μέσα από ευέλικτα προγράμματα σπουδών, ανοίγονται νέοι δρόμοι στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, ενισχύοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Τέλος, θα παρουσιαστούν και οι δράσεις που αφορούν τις φοιτητικές εστίες, υπογραμμίζοντας τη στήριξη που παρέχει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στους φοιτητές της χώρας. Μέσω της παροχής ποιοτικής στέγασης και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, το Ίδρυμα συμβάλλει στην ομαλή ακαδημαϊκή τους πορεία και τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις σπουδές τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki