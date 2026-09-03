Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Στυλίδας: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχινός του δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας. Η φωτιά, για την οποία ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 13:45, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση σημαντικών δυνάμεων. Επίγειες και εναέριες μονάδες έχουν σπεύσει στο σημείο, δίνοντας μάχη για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Η άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Αχινό Στυλίδας, κινητοποιήθηκε ένα ισχυρό επίγειο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας με 9 οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις επικεντρώνονται στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο που καίει την αγροτική έκταση.

Οι πυροσβέστες εργάζονται εντατικά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με στόχο να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε κατοικημένες ζώνες ή σε δασικές εκτάσεις. Η παρουσία των 9 οχημάτων εξασφαλίζει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική παρέμβαση στο πεδίο.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων

Στο έργο των επίγειων δυνάμων προστέθηκε και η υποστήριξη από αέρος, η οποία κρίνεται καθοριστική σε περιπτώσεις αγροτοδασικών πυρκαγιών. Συνολικά, 4 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από την πληγείσα περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι συνεχείς ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της έντασης της φωτιάς και στην κάλυψη μεγάλων εκτάσεων, συμπληρώνοντας τη δράση των επίγειων πυροσβεστών. Η συντονισμένη δράση όλων των δυνάμεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η υποστήριξη από τον Δήμο Στυλίδας και η τεχνολογική παρακολούθηση

Στο πλευρό του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται και ο Δήμος Στυλίδας, ο οποίος έχει κινητοποιήσει τις δικές του δυνάμεις για να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης. Ο δήμος παρέχει υδροφόρες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη προσφέρει στις αρχές μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου, επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Διερεύνηση των αιτιών και ο αυξημένος κίνδυνος στην περιοχή

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της συλλογής στοιχείων και της εξέτασης των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση του Αχινού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η περιοχή του Αχινού, εντός του δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας, βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, η περιοχή έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία 3 κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ακόμη πιο κρίσιμη για την προστασία του περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Reader