Κυψέλη: Αναβολή για τον 43χρονο κατηγορούμενο για περιστατικό βίας στα κρατητήρια

Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου έλαβε ο 43χρονος, ο οποίος είναι προφυλακιστέος για την υπόθεση στην Κυψέλη. Η αναβολή αφορά τη δίκη του για ένα περιστατικό βίας που προκάλεσε στα κρατητήρια, κατά την πρώτη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην υπόθεση. Παράλληλα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών, αναμένεται να οδηγηθούν ξανά αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η αναβολή της δίκης για τα κρατητήρια

Ο 43χρονος άνδρας, προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση του διαμερίσματος στην Κυψέλη, θα βρεθεί ενώπιον δικαστή Αυτοφώρου στις 5 Οκτωβρίου. Η δίκη του αφορά αδικήματα που προέκυψαν από ένα περιστατικό βίας το οποίο έλαβε χώρα στα κρατητήρια.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 43χρονος για το συγκεκριμένο περιστατικό περιλαμβάνουν απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης

Οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυψέλης, μεταξύ των οποίων και ο 43χρονος, κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών. Αυτοί οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στο ανακριτικό γραφείο.

Η αυριανή τους εμφάνιση ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετίζεται με τις νέες διώξεις που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους για τα ναρκωτικά. Στο ανακριτικό γραφείο, οι κατηγορούμενοι θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι σοβαρές κατηγορίες για το ζευγάρι

Στον 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη σύντροφό του από τη Γερμανία αποδίδεται η κατηγορία ότι σκότωσαν το λίγων μηνών αγοράκι. Το πτώμα του βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα.

Οι νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι είναι ιδιαίτερα βαριές. Συγκεκριμένα, αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία. Επιπλέον, κατηγορούνται για οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.

Η περίπτωση του τρίτου κατηγορούμενου

Ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, αντιμετωπίζει επίσης σοβαρές κατηγορίες. Η νέα κατηγορία σε βάρος του αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα τόσο πριν όσο και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών του θύματος.

Πέρα από το κακούργημα που σχετίζεται με το ανήλικο κορίτσι, με το οποίο ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά την κατοχή πυρομαχικών. Επίσης, αντιμετωπίζει κατηγορία για ψευδή κατάθεση, προσθέτοντας στην ήδη επιβαρυμένη νομική του θέση.

Η απολογία του 43χρονου για την υγεία του παιδιού

Σε δήλωσή του, ο 43χρονος ανέφερε ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτά τα προβλήματα είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο».

Περιγράφοντας τις στιγμές πριν την απώλεια του παιδιού, ο 43χρονος πρόσθεσε: «Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα "παφ", έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί πα».

Με πληροφορίες από: Reader