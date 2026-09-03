Οικογενειακή τραγωδία στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα παιδιά του και την πεθερά του, φέρεται να αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία με τέσσερις νεκρούς αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στην κοινότητα Gy, στην περιοχή Haute-Saône της Γαλλίας, προκαλώντας αποτροπιασμό. Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 42 ετών, φέρεται να σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο ανήλικα παιδιά του και την πεθερά του, και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού.

Η αποκάλυψη του φρικτού εγκλήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα στα περίχωρα του Gy, μιας μικρής κοινότητας με περίπου 1.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπεζανσόν. Οι αρχές, μετά την ειδοποίηση, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν συνολικά τέσσερις νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τον πατέρα, τα δύο του παιδιά και μία γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε ως η πεθερά του δράστη.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε ένα πυροβόλο όπλο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τα μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Τα θύματα και ο φερόμενος δράστης

Τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ανήλικα, ηλικίας 6 και 9 ετών, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα. Η τρίτη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή ήταν η πεθερά του φερόμενου δράστη, ο οποίος ήταν περίπου 42 ετών. Η ταυτότητα των θυμάτων και του δράστη έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα.

Η χρήση πυροβόλου όπλου για τη διάπραξη των δολοφονιών και της αυτοκτονίας αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Το φερόμενο βίντεο και η διαδικασία χωρισμού

Πιο ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη του. Το υλικό αυτό, όπως αναφέρεται, φέρεται να το έστειλε στη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού. Αυτές οι πληροφορίες, αν και προκαλούν σοκ, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την εισαγγελία.

Η διαδικασία χωρισμού του ζευγαριού αναφέρεται ως ένα πιθανό πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν. Ένας άνδρας που δήλωσε ξάδελφος του πατέρα υποστήριξε ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση. Η μαρτυρία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η μαρτυρία συγγενικού προσώπου

Ο ξάδελφος του πατέρα, επικαλούμενος πληροφορίες, ανέφερε επίσης ότι η πεθερά είχε μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας με σκοπό να παραλάβει τα παιδιά. Ο ίδιος συγγενής υποστήριξε ότι ο 42χρονος κατέγραψε όσα συνέβησαν και έστειλε το υλικό τόσο στη σύζυγό του όσο και σε άλλα συγγενικά του πρόσωπα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του συγγενή αποτελούν μαρτυρία και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από την εισαγγελία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στην πολύνεκρη τραγωδία. Η επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με το βίντεο και τα κίνητρα του δράστη αποτελεί προτεραιότητα για τους ερευνητές.

Η έρευνα της εισαγγελίας

Η εισαγγελία της Vesoul έχει ήδη ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Οι αρχές εργάζονται για να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ευρημάτων από το σημείο του εγκλήματος και των μαρτυριών, προκειμένου να κατανοήσουν τα κίνητρα και την ακριβή σειρά των γεγονότων.

Οι γαλλικές αρχές έχουν δεσμευτεί να διερευνήσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το φρικτό αυτό περιστατικό που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη Γαλλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki