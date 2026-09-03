Οι Καλάθης και Όσμαν ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ

Οι δύο πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για το φετινό καλοκαίρι, ο Τσέντι Όσμαν και ο Νικ Καλάθης, ενσωματώθηκαν σήμερα στην προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ. Οι αθλητές φόρεσαν τα ασπρόμαυρα και συμμετείχαν στην προπόνηση, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της παρουσίας τους στις τάξεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Με την προσθήκη τους, οι δύο διεθνείς παίκτες τίθενται πλέον στη διάθεση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η άφιξη των νέων αποκτημάτων

Ο Τσέντι Όσμαν και ο Νικ Καλάθης, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες, ενσωματώθηκαν πλήρως στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν εκπροσώπησε την εθνική Τουρκίας, ενώ ο Καλάθης αγωνίστηκε με την εθνική Ελλάδας, πριν επιστρέψουν στις συλλογικές τους υποχρεώσεις.

Η παρουσία τους στη σημερινή προπόνηση του «Δικεφάλου του Βορρά» επιβεβαιώνει την ενεργή συμμετοχή τους από την πρώτη στιγμή, καθώς ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την εντατική προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι δυναμικές κινήσεις του καλοκαιριού

Οι μεταγραφές του Τσέντι Όσμαν και του Νικ Καλάθη χαρακτηρίζονται ως οι πιο ηχηρές και σημαντικές κινήσεις του ΠΑΟΚ σε ένα πραγματικά πολύ δυναμικό καλοκαίρι για τον σύλλογο. Οι προσθήκες αυτές αναμένεται να προσδώσουν ποιότητα και εμπειρία στην ομάδα, ενισχύοντας την αγωνιστική της εικόνα.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ προχώρησε σε αυτές τις κινήσεις με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόστερ, προσφέροντας στον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι περισσότερες επιλογές και λύσεις για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Το πρόγραμμα της ομάδας στην Ιταλία

Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, όπου θα πραγματοποιήσει μέρος της προετοιμασίας του και θα συμμετάσχει σε φιλικούς αγώνες. Η πρώτη στάση της ομάδας θα είναι στο Ούντινε, μια πόλη στην βορειοανατολική Ιταλία.

Εκεί, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα λάβει μέρος σε ένα τουρνουά που διοργανώνει η τοπική ομάδα. Στο τουρνουά αυτό, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει δύο ιταλικές ομάδες, τη Νάπολι και τη Ρέτζιο Εμίλια. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας σημαντικές αγωνιστικές δοκιμές.

Επόμενος σταθμός το Μιλάνο

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Ούντινε, ο ΠΑΟΚ θα μεταβεί στο Μιλάνο. Η ομάδα αναμένεται να βρίσκεται στην ιταλική μεγαλούπολη από τη Δευτέρα, συνεχίζοντας εκεί την προετοιμασία της.

Στο Μιλάνο, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να δώσει ένα ακόμα δυνατό φιλικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το άλλο Σάββατο, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αποτελέσει ένα καλό τεστ για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta