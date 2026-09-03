Πέθανε η Γκλόρια Στάινεμ, σύμβολο του φεμινιστικού κινήματος στις ΗΠΑ

Η Γκλόρια Στάινεμ, μια εμβληματική μορφή του φεμινιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιογράφος και συγγραφέας, απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών. Ο θάνατός της επήλθε χθες, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμά της μέσω ανάρτησης στο Instagram. Η Στάινεμ άφησε την τελευταία της πνοή «περιτριγυρισμένη από πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούσε», ολοκληρώνοντας μια πορεία άνω των έξι δεκαετιών αδιάκοπου αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών.

Η ζωή και η δράση της Γκλόρια Στάινεμ

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 1934, στην πόλη Τολέδο του Οχάιο, η Γκλόρια Στάινεμ αναδείχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και επιδραστικές προσωπικότητες του δεύτερου κύματος του φεμινισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δράση της ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης.

Μέσα από το έργο της, η Στάινεμ συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη και τη μεταφορά ζητημάτων όπως η ισότητα των φύλων, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η φωνή της ακούστηκε δυνατά και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα.

Πρωτοποριακό έργο και ιδρύματα

Η Γκλόρια Στάινεμ υπήρξε συνιδρύτρια του περιοδικού Ms., το οποίο γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα σημείο αναφοράς και φάρος για το φεμινιστικό κίνημα. Η ίδρυση του περιοδικού αποτέλεσε μια σημαντική κίνηση για την προώθηση των ιδεών και των στόχων του κινήματος.

Εκτός από το Ms., η Στάινεμ συνίδρυσε επίσης το National Women’s Political Caucus, το Ms. Foundation for Women και το Women’s Media Center, οργανισμούς που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης. Η δημοσιογραφική της δουλειά από τη δεκαετία του 1960 την έκανε ευρέως γνωστή, αναδεικνύοντάς την σε μία από τις πιο επιδραστικές φωνές του αμερικανικού γυναικείου κινήματος.

Ακτιβισμός και παγκόσμια εμβέλεια

Στη διάρκεια της μακράς και πλούσιας ζωής της, η Γκλόρια Στάινεμ συνδύασε με επιτυχία τη δημοσιογραφία με τον ακτιβισμό, δημιουργώντας ένα μοναδικό πρότυπο δράσης. Ταξίδεψε επί δεκαετίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο εξωτερικό, μεταφέροντας το μήνυμα της ισότητας και της δικαιοσύνης.

Συμμετείχε ενεργά σε εκστρατείες για την ισότητα των φύλων και μιλούσε δημόσια για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούσαν τις γυναίκες, τις φυλετικές διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα. Η παρουσία της σε διάφορα φόρουμ και εκδηλώσεις ενίσχυσε την παγκόσμια εμβέλεια του φεμινιστικού μηνύματος.

Συγγραφικό έργο και τελευταίες δραστηριότητες

Η Γκλόρια Στάινεμ αποτύπωσε ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής της διαδρομής και των εμπειριών της στον ακτιβισμό στο βιβλίο της «My Life on the Road». Το έργο αυτό προσέφερε μια εις βάθος ματιά στις δεκαετίες που αφιέρωσε στον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή. Επιπλέον, είχε συγγράψει και άλλα σημαντικά βιβλία, όπως τα «Outrageous Acts and Everyday Rebellions», «Revolution from Within» και «The Truth Will Set You Free, But First It Will Piss You Off!».

Ακόμη και στους τελευταίους μήνες της ζωής της, η Στάινεμ παρέμενε ενεργή και αφοσιωμένη στους σκοπούς της. Τον Μάρτιο, ανήμερα των 92ων γενεθλίων της, είχε ανακοινώσει την επικείμενη έκδοση νέων απομνημονευμάτων με τίτλο «An Unexpected Life». Σε αυτά τα απομνημονεύματα, επρόκειτο να αναφερθεί σε καθοριστικές στιγμές της ζωής της και να καλύψει περισσότερα από 60 χρόνια ακτιβισμού, με την κυκλοφορία του βιβλίου να έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki