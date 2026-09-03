Η Τσεχία δοκιμάζει όριο ταχύτητας 150 χλμ./ώρα σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στην Τσεχία, το οποίο προβλέπει την αύξηση του ορίου ταχύτητας στα 150 χιλιόμετρα την ώρα σε συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου D3. Αυτή η ρύθμιση καθιστά το εν λόγω τμήμα του D3 τον δρόμο με το υψηλότερο ρυθμιζόμενο όριο ταχύτητας στον κόσμο. Το πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2026, με στόχο τη συλλογή δεδομένων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα στον D3

Ο αυτοκινητόδρομος D3 στην Τσεχία αποτελεί το πεδίο εφαρμογής αυτού του πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο όριο ταχύτητας των 150 χιλιομέτρων την ώρα (ή 93,2 μίλια την ώρα) ισχύει σε ένα τμήμα μήκους περίπου 47 χιλιομέτρων. Αυτό το τμήμα βρίσκεται μεταξύ των πόλεων Tábor και České Budějovice.

Πριν την εφαρμογή του νέου μέτρου, το όριο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι του D3 ήταν 130 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ρύθμιση των 150 χλμ./ώρα δεν ισχύει συνεχώς, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών της Τσεχίας.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του ορίου

Οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο D3 μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα μόνο όταν οι συνθήκες οδήγησης είναι κατάλληλες. Η ενημέρωση των οδηγών για το αν το υψηλότερο όριο είναι ενεργό γίνεται μέσω δυναμικών πινακίδων που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου.

Σε περιπτώσεις αυξημένης κυκλοφορίας ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το όριο των 150 χλμ./ώρα παύει να ισχύει αυτόματα. Αυτό διασφαλίζει ότι η ασφάλεια των οδηγών παραμένει προτεραιότητα, προσαρμόζοντας την ταχύτητα στις εκάστοτε συνθήκες του οδικού δικτύου.

Σύγκριση με άλλα οδικά δίκτυα

Πριν από την έναρξη της τσεχικής δοκιμής, ένα από τα υψηλότερα όρια ταχύτητας παγκοσμίως ίσχυε στην State Highway 130 του Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, οι οδηγοί επιτρεπόταν να κινούνται με ταχύτητα έως και 137 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Γερμανία, ορισμένα τμήματα της Autobahn δεν διαθέτουν υποχρεωτικό ανώτατο όριο ταχύτητας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενιαίο «όριο» μεγαλύτερο των 150 χλμ./ώρα σε όλο το δίκτυο, καθώς η κατάσταση διαφέρει σημαντικά ανά τμήμα του οδικού δικτύου. Η Τσεχία με το πιλοτικό της πρόγραμμα θέτει ένα νέο ρυθμιζόμενο παγκόσμιο πρότυπο.

Στόχοι και αξιολόγηση του μέτρου

Το Υπουργείο Μεταφορών της Τσεχίας επέλεξε το συγκεκριμένο τμήμα του D3 για τη δοκιμή, καθώς πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που πληροί όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η λεπτομερής μελέτη της κυκλοφοριακής ροής, η παρατήρηση της συμπεριφοράς των οδηγών και η αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας υπό τις νέες συνθήκες.

Η δοκιμή παρατάθηκε έως το τέλος του 2026, ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν επαρκή δεδομένα από διαφορετικές εποχές του χρόνου και ποικίλες καιρικές συνθήκες. Η απόφαση για την πιθανή επέκταση του μέτρου και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας θα ληφθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της πιλοτικής εφαρμογής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta