Φωτιά στην Πλώρα Ηρακλείου: Μεγάλη κινητοποίηση για αγροτική έκταση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Πλώρα του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30, οδηγώντας σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Πλώρα Ηρακλείου, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο των επιχειρήσεων, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίες επιχειρούν σε δύσβατα σημεία της αγροτικής έκτασης που καίγεται.

Παράλληλα, για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 11 πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ από αέρος συνδράμει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Η συντονισμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο της κατάστασης.

Σημαντική η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στο έργο της πυρόσβεσης και στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς, σημαντική είναι η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος Γόρτυνας κινητοποιήθηκε άμεσα, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συμβολή του Δήμου Γόρτυνας περιλαμβάνει την παροχή υδροφόρων οχημάτων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών δυνάμεων με νερό. Οι υδροφόρες ενισχύουν την επιχειρησιακή ικανότητα των πυροσβεστών, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσουν το έργο της κατάσβεσης της αγροτικής έκτασης στην Πλώρα.

Η περιοχή σε κατάσταση υψηλού κινδύνου

Η σημερινή ημέρα έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εκδήλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένης της Πλώρας. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Αυτή η διαβάθμιση υποδεικνύει την αυξημένη πιθανότητα για τέτοια περιστατικά, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων.

Ο υψηλός δείκτης κινδύνου καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της φωτιάς και να προστατευθούν οι γύρω αγροτικές και πιθανώς κατοικημένες περιοχές. Η εγρήγορση των αρχών είναι συνεχής σε τέτοιες συνθήκες.

Συνεχής παρακολούθηση από drone και διερεύνηση αιτιών

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού της πυρκαγιάς, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) διατηρεί συνεχή εικόνα της κατάστασης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο με θερμική και οπτική κάμερα. Η τεχνολογία αυτή παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό των επίγειων και εναέριων δυνάμεων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μετώπου της φωτιάς.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην αγροτική έκταση της Πλώρας. Η έρευνα αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos