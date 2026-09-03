Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στον Λαγκαδά: Δράστες απείλησαν αστυνομικό με καραμπίνα

Κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης έγινε στόχος διαρρηκτών τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.09.2026). Οι άγνωστοι δράστες διέρρηξαν το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης της ΕΛΑΣ, ένας από τους διαρρήκτες απείλησε με καραμπίνα αστυνομικό που έφτασε στο σημείο, με τον αστυνομικό να αντιδρά πυροβολώντας προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών.

Η διάρρηξη στον Λαγκαδά

Η διάρρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Το κοσμηματοπωλείο που στοχοποιήθηκε από τους αγνώστους βρίσκεται σε μια κεντρική τοποθεσία, πολύ κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι των ξημερωμάτων, προχώρησαν στη διάρρηξη του καταστήματος.

Οι άγνωστοι εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Η είδηση της διάρρηξης κινητοποίησε την Ελληνική Αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο με δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να εντοπίσει τους υπεύθυνους.

Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και η απειλή με καραμπίνα

Μετά τη διάρρηξη, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ ήταν άμεση και μεγάλη, με περιπολικά να κατευθύνονται προς το κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά. Στο σημείο έφτασε γρήγορα ένας αστυνομικός, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δράστες.

Κατά την άφιξη του αστυνομικού, ένας από τους διαρρήκτες προέταξε εναντίον του μια καραμπίνα. Η ενέργεια αυτή συνιστούσε άμεση απειλή κατά της ζωής του αστυνομικού, ο οποίος κλήθηκε να αντιδράσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Η παρουσία του όπλου και η απειλή που δέχτηκε ο αστυνομικός ανέδειξαν την επικινδυνότητα των δραστών.

Η αντίδραση του αστυνομικού και η φυγή των δραστών

Αντιμέτωπος με την απειλή της καραμπίνας, ο αστυνομικός προέβη σε άμεση αντίδραση για την προστασία του και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων. Πυροβόλησε προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ως μέσο διαφυγής. Ο στόχος ήταν να ακινητοποιηθεί το όχημα και να εμποδιστεί η φυγή των αγνώστων.

Παρά τους πυροβολισμούς στα λάστιχα του οχήματος, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την ΕΛΑΣ, οι άγνωστοι ήταν τουλάχιστον τρεις στον αριθμό. Μετά το περιστατικό, τράπηκαν σε φυγή και έκτοτε αναζητούνται από τις αρχές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της διάρρηξης και της επίθεσης κατά του αστυνομικού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έγιναν «καπνός» μετά το περιστατικό.

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις προσπάθειες για τη συλλογή στοιχείων και την αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που θα οδηγήσει στον εντοπισμό των τουλάχιστον τριών ατόμων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εργάζονται εντατικά για την εξιχνίασή της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki