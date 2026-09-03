Πρέβεζα: Τρία ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή

Τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Τα παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, μεταφέρθηκαν από τον Δήμο Ζηρού, καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ να εκφράζει προβληματισμό για την ασφάλειά τους εντός του νοσοκομείου.

Η μεταφορά των ανηλίκων στο νοσοκομείο της Πρέβεζας

Με εισαγγελική εντολή, τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται πλέον στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Πρόκειται για δύο αγόρια, το ένα 13 ετών και το άλλο 7 ετών, καθώς και ένα κορίτσι ηλικίας 8 ετών. Οι ανήλικοι κατάγονται από τον Δήμο Ζηρού, από όπου έγινε και η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Η κατάσταση των παιδιών κατά την άφιξή τους στο νοσοκομείο περιγράφηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή. Διαπιστώθηκε ότι ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και στην έκδοση της εισαγγελικής εντολής. Η νοσηλεία τους κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας και υποστήριξης.

Η καταγγελία συγγενών και το οικογενειακό ιστορικό

Η υπόθεση των τριών ανήλικων παιδιών ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες που έγιναν από συγγενικά τους πρόσωπα. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν τον πατέρα των παιδιών, με τον οποίο και ζούσαν οι ανήλικοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι συγγενείς προχώρησαν στην καταγγελία εις βάρος του πατέρα, περιγράφοντας τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη της μητέρας τους. Η μητέρα είχε εγκαταλείψει τα τρία ανήλικα, με αποτέλεσμα αυτά να ζουν αποκλειστικά με τον πατέρα τους. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με την παραμέληση και τον υποσιτισμό που διαπιστώθηκε, οδήγησαν στην παρέμβαση της δικαιοσύνης και στην άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο για την προστασία τους.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και τη φύλαξη των παιδιών

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), εξέφρασε έντονη ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια των τριών ανήλικων παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη για τα παιδιά, παρά την εισαγγελική εντολή και την ευαισθησία της υπόθεσης.

Η ανησυχία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ εντείνεται από την παρουσία του πατέρα των παιδιών έξω από το νοσοκομείο. Ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι ο πατέρας τριγυρνάει στην περιοχή του νοσοκομείου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των ανηλίκων. «Ποιος θα φταίει εάν τα αρπάξει;» αναρωτήθηκε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει.

Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού και η ανάγκη για αστυνομική παρουσία

Σε συνέχεια των ανησυχιών του για την ασφάλεια των παιδιών, ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε τους περιορισμούς του νοσηλευτικού προσωπικού. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα», καθιστώντας σαφές ότι η φύλαξη δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες και δυνατότητες των νοσηλευτών.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για την παρουσία της Αστυνομίας και την παροχή κατάλληλης φύλαξης για τα νοσηλευόμενα παιδιά. Η διασφάλιση της ασφάλειας των ανηλίκων, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες, αποτελεί προτεραιότητα και απαιτεί την ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων για την προστασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Enikos