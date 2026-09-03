Το νέο λύκειο και το εθνικό απολυτήριο: Αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα και τους φορείς μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου φιλοδοξεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, προβλέπεται να λειτουργήσει και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Το εθνικό απολυτήριο ως κεντρικός πυλώνας

Στον πυρήνα της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης βρίσκεται το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο θα αποτελέσει τη βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις, το σχέδιο προβλέπει ότι οι μαθητές θα εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα του Λυκείου.

Οι εξετάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο προαγωγικές εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου όσο και απολυτήριες εξετάσεις. Τα θέματα των εξετάσεων θα αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων, ένα σύστημα που έχει καθιερωθεί για την ομοιομορφία και την αντικειμενικότητα των εξετάσεων.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση αντικειμενικότητας

Ένα σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι ο τρόπος βαθμολόγησης των εξετάσεων. Η βαθμολόγηση θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητους αξιολογητές και όχι από τους καθηγητές του εκάστοτε σχολείου. Αυτή η μέθοδος επιδιώκει τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας στη διαδικασία αξιολόγησης.

Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο πραγματοποίησε σχετική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, στοχεύει στην αποφυγή φαινομένων άνισης μεταχείρισης μεταξύ των σχολικών μονάδων, ενισχύοντας την αξιοπιστία του απολυτηρίου.

Ο ψηφιακός φάκελος μαθητή και η κατάργηση της ΕΒΕ

Στο πλαίσιο των αλλαγών, εισάγεται και ο ψηφιακός φάκελος μαθητή. Σε αυτόν τον φάκελο θα καταγράφονται όλες οι επιδόσεις του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Λύκειο. Ο ψηφιακός φάκελος θα λειτουργεί ως ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση της μαθησιακής πορείας κάθε μαθητή.

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα απαιτεί την καθιέρωση της βάσης του 10 ως προϋπόθεση. Με αυτή την αλλαγή, καταργείται η υφιστάμενη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), απλοποιώντας τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Ενισχυμένος ρόλος των πανεπιστημίων και ανοιχτά ζητήματα

Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στη διαδικασία εισαγωγής ενισχύεται σημαντικά, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα μαθήματα – κλειδιά που θα είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε κάθε τμήμα τους. Το σχέδιο αυτό έχει διαμορφωθεί από την 106μελή Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

Ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό και εξετάζεται είναι εάν στον τελικό βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζεται και η επίδοση της Α’ Λυκείου. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός πως η Α’ Λυκείου θεωρείται μια μεταβατική χρονιά προσαρμογής για τους μαθητές στις νέες απαιτήσεις του Λυκείου, με το βάρος να δίνεται κυρίως στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.

Σταδιακή εφαρμογή και προσαρμογή

Από το υπουργείο Παιδείας επισημαίνεται πως οι προτεινόμενες αλλαγές δεν θα αφορούν σε καμία περίπτωση τους μαθητές της φετινής Γ’ Λυκείου. Ο στόχος είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης να γίνει σταδιακά, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα του συστήματος.

Μια από τις σκέψεις που βρίσκονται στο τραπέζι και αξιολογούνται είναι το νέο σύστημα με το Εθνικό Απολυτήριο να τεθεί σε εφαρμογή για τους μαθητές που θα εισέλθουν στην Α’ Λυκείου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αν και η πηγή δεν προσδιορίζει περαιτέρω αυτή τη χρονική στιγμή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis