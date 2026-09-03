Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026, σε αγροτική έκταση που βρίσκεται στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, οδήγησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο Καλοχώρι Χαλκίδας έχουν μεταβεί πυροσβέστες με πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο ποικίλλει, με ορισμένες πηγές να αναφέρουν την κινητοποίηση οκτώ πυροσβεστών, ενώ άλλες κάνουν λόγο για δεκαοκτώ.

Οι επίγειες δυνάμεις περιλαμβάνουν επίσης μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνδράμει ενεργά στο έργο της κατάσβεσης. Συνολικά, πέντε πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην αγροτική έκταση, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ελέγχου της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της σε παρακείμενες περιοχές.

Συνδρομή από αέρος και δημοτική υποστήριξη

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, για την αεροπυρόσβεση της φωτιάς στη Χαλκίδα κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα. Συνολικά, πέντε εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος.

Επιπλέον, στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει συνδρομή και ο Δήμος Χαλκιδέων. Ο Δήμος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και στην παροχή επιπλέον υδάτινων πόρων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα των δυνάμεων κατάσβεσης.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και έναρξη έρευνας

Η περιοχή του Καλοχωρίου Χαλκίδας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 4. Αυτό υποδηλώνει αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας ακόμα πιο επιτακτική την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των αρχών.

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή ξέσπασε.

Το χρονικό της ενημέρωσης

Η ενημέρωση για το περιστατικό της πυρκαγιάς στο Καλοχώρι Χαλκίδας έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Η κλήση για την εκδήλωση της φωτιάς έγινε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ενεργοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης της αγροτικής έκτασης και του υψηλού δείκτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Reader