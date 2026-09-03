Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε κατάψυξη διαμερίσματος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας γνώριζαν πως οι γονείς είχαν καταψύξει το βρέφος. Οι κατηγορούμενοι, ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα, μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό, οδηγούνται εκ νέου στον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις μετά τις πρόσφατες καταθέσεις των παιδιών.

Οι καταθέσεις των ανηλίκων

Σοκάρει η αποκάλυψη αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γνώριζαν πως οι γονείς είχαν καταψύξει το βρέφος. Αυτή η πληροφορία ήρθε στο φως μετά από έναν νέο κύκλο καταθέσεων, παρόλο που αρχικά τα παιδιά υποστήριζαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα παιδιά δήλωσαν πως γνώριζαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη. Ωστόσο, δεν είχαν σαφή εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τα ανήλικα να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του θανάτου του βρέφους, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την έλλειψη γνώσης τους για τις συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στάση της κόρης της οικογένειας. Οι αστυνομικοί πιστεύουν πως η κόρη έχει γνώση περισσότερων πραγμάτων από όσα αποκαλύπτει μέχρι στιγμής στους ανακριτικούς υπαλλήλους. Η «καταπέλτης» έκθεση του ιατροδικαστή και οι καταθέσεις των παιδιών θεωρούνται «κλειδί» για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι κατηγορούμενοι εκ νέου στον ανακριτή

Οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση, δηλαδή ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα του βρέφους, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός, οδηγούνται εκ νέου στον ανακριτή. Η εμφάνισή τους κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις και να απαντήσουν στα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τις χθεσινές καταθέσεις των παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 43χρονος και η 38χρονη, μαζί με τον 26χρονο Αφγανό, έχουν ήδη προφυλακιστεί. Η προφυλάκισή τους αφορά σε μια διαφορετική υπόθεση, αυτή της διακίνησης ναρκωτικών. Η εξέλιξη των καταθέσεων των ανηλίκων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της δικαστικής διερεύνησης για τον θάνατο του βρέφους.

Η εκδοχή του 43χρονου πατέρα για τον θάνατο

Ο 43χρονος πατέρας, μιλώντας χθες, παρείχε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους. Αρχικά, σημείωσε πως το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι το παιδί «ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη». Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί γεννήθηκε το 2021 και ήταν καλά αρχικά, αλλά μετά από οκτώ μήνες τους είπαν ότι ήταν άρρωστο.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ο 43χρονος δήλωσε ότι η οικογένεια καθόταν για φαγητό στο τραπέζι, στο σαλόνι, με την κούνια του παιδιού να βρίσκεται δίπλα. Εκείνη την ημέρα, το βρέφος είχε πυρετό. Η σύζυγός του παρατήρησε πρώτη την επιδείνωση της κατάστασης, λέγοντας «το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία». Στη συνέχεια, ο ίδιος άκουσε έναν ήχο, ένα «παφ», και είδε την κοιλιά του παιδιού να είναι πρησμένη «σαν μπαλόνι». Προσπάθησε να του κάνει μασάζ, αλλά, όπως ανέφερε, «το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Οι μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους

Σχετικά με τις μαχαιριές που εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους, ο 43χρονος πατέρας έδωσε τη δική του εξήγηση. Υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες μαχαιριές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να απομακρύνει τον πάγο από το βρέφος. Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα από τα σημεία που οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν περαιτέρω, καθώς οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή.

Με πληροφορίες από: Reader