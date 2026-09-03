Καταγγελίες για πλήρη κατάληψη παραλιών στη Ρόδο από ομπρελοκαθίσματα

Εικόνες πλήρους κατάληψης δημοφιλών παραλιών της Ρόδου από ομπρέλες και ξαπλώστρες φέρνει στο φως το «Δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου ΟΜΠΡΕΛΑ». Το δίκτυο θέτει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα αυτής της πρακτικής, κάνοντας λόγο για υπερβάσεις των παραχωρήσεων και αυθαίρετες επεκτάσεις επιχειρήσεων. Οι καταγγελίες αφορούν συγκεκριμένα τις παραλίες της Λίνδου και των Κολυμπίων, όπου, σύμφωνα με το δίκτυο, δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους πολίτες.

Η δράση του «Δικτύου ΟΜΠΡΕΛΑ» και οι νέες καταγγελίες

Το «Δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου ΟΜΠΡΕΛΑ», το οποίο είχε προηγουμένως αποκαλύψει την παράνομη κατάληψη της παραλίας «Άντονι Κουίν» από επιχείρηση εστίασης, προχωρά σε νέες, σοβαρές καταγγελίες. Σύμφωνα με το δίκτυο, η οριοθέτηση των παραχωρημένων τμημάτων των παραλιών και η τήρηση των κανόνων για την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό αποτελούν «όνειρο θερινής νυκτός».

Με την παρουσίαση φωτογραφικών ντοκουμέντων, το δίκτυο κάνει λόγο για εκτεταμένες υπερβάσεις των παραχωρήσεων και αυθαίρετες επεκτάσεις επιχειρήσεων. Επιπλέον, καταγγέλλεται η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων σε σημεία που δεν καλύπτονται από νόμιμη παραχώρηση, με αποτέλεσμα πολλές παραλίες να είναι εξ ολοκλήρου κατειλημμένες από ομπρέλες και ξαπλώστρες, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος.

Εικόνες παραβατικότητας σε Λίνδο και Κολύμπια

Οι καταγγελίες του «Δικτύου ΟΜΠΡΕΛΑ» εστιάζουν συγκεκριμένα στις παραλίες της Λίνδου και των Κολυμπίων. Μέσω ανακοίνωσής του, το δίκτυο δηλώνει ότι παρεμβαίνει εκ νέου με στοιχεία από αυτές τις περιοχές της Ρόδου, όπου καταγράφεται «προκλητική παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε αιγιαλό και παραλία».

Η πραγματικότητα που περιγράφεται στις παραλίες της Ρόδου φέρεται να απέχει πολύ από όσα προβάλλονται μέσω της εφαρμογής MyCoast. Το δίκτυο υπογραμμίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός έχει αναπτυχθεί ακόμη και σε σημεία που δεν καλύπτονται από ενεργή παραχώρηση, δημιουργώντας ένα τοπίο πλήρους κατάληψης.

Συγκεκριμένες παραβάσεις και ελλείψεις αδειοδοτήσεων

Αναλυτικότερα, το «Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ» καταγράφει μια σειρά από παραβάσεις. Στην περιοχή, εντοπίζεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας – beach bar επί αιγιαλού και παραλίας, η οποία φέρεται να λειτουργεί χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση. Αυτό περιλαμβάνει την έλλειψη γνωστοποίησης λειτουργίας, πυρασφάλειας και μελέτης διάθεσης λυμάτων.

Παράλληλα, παρατηρείται τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή. Σε άλλες περιπτώσεις, επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της παραλίας, παρόλο που δεν διαθέτουν ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο MyCoast.

Υπέρβαση ορίων και απουσία ελεύθερου χώρου

Οι καταγγελίες συνεχίζονται με περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με την ανάπτυξη του εξοπλισμού να επεκτείνεται και σε τμήματα της παραλίας για τα οποία δεν υφίσταται σύμβαση παραχώρησης. Σε πολλά σημεία, οι ξαπλώστρες φτάνουν πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η ζώνη πλάτους των τεσσάρων μέτρων που προβλέπεται.

Επιπλέον, το δίκτυο επισημαίνει ότι παρατηρείται πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με την ανάπτυξη να αφορά και σημεία που δεν προκύπτει να καλύπτονται από νόμιμη παραχώρηση. Αυτό έχει ως συνέπεια την απουσία ελεύθερου χώρου για τους λουόμενους, περιορίζοντας την πρόσβαση και τη χρήση του δημόσιου αγαθού.

Η νομοθεσία για τις παραχωρήσεις

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις παραχωρήσεις στον αιγιαλό. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 5092/2024, η ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού σε κάθε παραχωρημένη έκταση μιας παραλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του συνολικού εμβαδού της. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εικόνες που καταγράφονται.

Οι καταγγελίες του «Δικτύου ΟΜΠΡΕΛΑ» αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρότερη εφαρμογή των κανονισμών και την προστασία του δημόσιου χώρου, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων στους αιγιαλούς και τις παραλίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki