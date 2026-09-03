Σε πολύ καλή νευρολογική κατάσταση βρίσκεται πλέον ο 10χρονος Θοδωρής, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία. Ο ανήλικος αποσωληνώθηκε και έχει πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, σκορπώντας ανακούφιση και χαρά στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η θετική πορεία της υγείας του μικρού Θοδωρή

Η εξέλιξη της υγείας του μικρού Θοδωρή έχει προκαλέσει μεγάλη ανακούφιση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγος, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤnews πως η εικόνα του παιδιού είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Ο κ. Ηλιάδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την πορεία της υγείας του αγοριού, επισημαίνοντας πως αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο.

«Η ζωή τελικά νικάει τον θάνατο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Ηλιάδης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πλήρη ανάρρωση του παιδιού. Όπως ανέφερε, η κατάσταση του 10χρονου εξελίσσεται πολύ θετικά και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του, καθώς αντιδρά θετικά στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και η νευρολογική του κατάσταση κρίνεται εξαιρετική.

Η καθοριστική παρέμβαση της ναυαγοσώστριας και του ΕΚΑΒ

Καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του 10χρονου ήταν η άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Η συμβολή τους ήταν το κλειδί για την τελική επιβίωση του παιδιού, καθώς έδωσαν τη μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή μέχρι να αναλάβουν οι γιατροί.

Όταν ο 10χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, η ναυαγοσώστρια ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Του χορήγησε οξυγόνο και πραγματοποίησε θωρακικές συμπιέσεις, κάνοντας μαλάξεις. «Έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Πρόσφερε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα», συμπλήρωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο άψογος συντονισμός των διασωστών

Ο κ. Ηλιάδης απέδωσε τα εύσημα στην έγκαιρη αντίδραση όλων των εμπλεκομένων, περιγράφοντας τον άψογο συντονισμό από το σημείο του ατυχήματος μέχρι την άφιξη στο Ρίο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση κατά τη μεταφορά του παιδιού στα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου, όπου έγινε η κρίσιμη σταθεροποίηση του ασθενούς.

Ο ιατρός ξεκαθάρισε ότι ο μικρός δεν διακομίστηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, επειδή έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. «Η ομάδα του Πύργου έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το παιδί έφτασε διασωληνωμένο, με τους καθετήρες και όλα τα συστήματα υποστήριξης, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα», ανέφερε ο κ. Ηλιάδης για το περιστατικό που συνέβη στις 28 Αυγούστου.

Η συγκινητική επικοινωνία με τη ναυαγοσώστρια και η πρώτη επιθυμία

Μόλις ο 10χρονος ξύπνησε και απέκτησε επικοινωνία, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων φρόντισε να έρθει το παιδί σε επαφή με τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή στην παραλία. «Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη», δήλωσε ο κ. Ηλιάδης για τη συνομιλία με τη ναυαγοσώστρια.

Ο μικρός ασθενής μπόρεσε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στη γυναίκα που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ο κ. Ηλιάδης, απευθυνόμενος στη ναυαγοσώστρια, της είπε: «Της είπα ότι, εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο». Το ευχάριστο κλίμα κορυφώθηκε όταν το αγόρι εξέφρασε την πρώτη του επιθυμία για φαγητό, ζητώντας με χιούμορ ένα πολύ συγκεκριμένο έδεσμα: κοκορέτσι.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis