Νέες νομικές εξελίξεις σηματοδοτούν την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε κατάψυξη σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι των γονέων, ένας 43χρονος και μία 38χρονη, μαζί με τον 26χρονο Αφγανό σύντροφο της ανήλικης κόρης τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, και οι τρεις αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας πλέον βαρύτατες κατηγορίες.

Εκ νέου στον ανακριτή με νέες κατηγορίες

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος πατέρας, η 38χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός, παραμένουν προφυλακισμένοι. Αρχικά, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία βρέθηκαν την Κυριακή στο σπίτι της Κυψέλης, καθώς και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Ωστόσο, οι νομικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εκδόθηκαν σε βάρος των γονέων εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του βρέφους.

Πλέον, οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο 26χρονος Αφγανός αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού, με την οποία διατηρούσε σχέσεις. Και οι τρεις θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα, μετά και την άσκηση των νέων διώξεων.

Αντιφάσεις και ιατροδικαστικά ευρήματα που συγκλονίζουν

Οι καταθέσεις του ζευγαριού παρουσιάζουν σημαντικά κενά και αντιφάσεις, γεγονός που δεν έχει πείσει τις αρχές. Ο 43χρονος και η 38χρονη δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, υποδηλώνοντας ότι το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη επί τέσσερα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τις μαχαιριές που έφερε το σώμα του βρέφους, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι αυτές έγιναν ενώ το μωρό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι προσπαθούσε να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου που είχε κολλήσει στο άψυχο σώμα του βρέφους. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν συνάδει με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής κατέθεσε στις αρχές ότι το άτυχο βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εκ των οποίων τα τέσσερα με πέντε προκλήθηκαν όσο το παιδί ήταν ακόμα εν ζωή. Η τεράστια απώλεια αίματος αποκλείει οριστικά τον ισχυρισμό του 43χρονου ότι το βρέφος είχε ήδη καταλήξει από παθολογικά αίτια.

Επιπλέον, οι αντιφάσεις επεκτείνονται και στις συνθήκες θανάτου, καθώς ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν συνέβη το περιστατικό. Παρότι οι γονείς ισχυρίζονταν ότι άλλαζαν συχνά διαμονή, η δολοφονία διαπιστώθηκε πως τελέστηκε στο διαμέρισμα της οδού Διδύμου στην Κυψέλη.

Οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών

Την Τετάρτη το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, παρουσία παιδοψυχολόγου. Πρόκειται για την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος, και δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Τα παιδιά δήλωσαν ότι το μόνο που γνώριζαν ήταν πως το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη. Ωστόσο, δεν είχαν περαιτέρω εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι τα τρία ανήλικα δεν ήταν μπροστά την ώρα της δολοφονίας του βρέφους, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του εγκλήματος. Η διαδικασία προβλέπει ότι τα τρία παιδιά θα κληθούν εκ νέου για κατάθεση. Αναφέρθηκε επίσης ότι η 15χρονη κόρη γεννήθηκε στη Γερμανία.

Ενδείξεις κακοποιητικού περιβάλλοντος

Οι ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων αποκάλυψαν σοκαριστικά δεδομένα. Τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, διαπιστώθηκε ότι φέρουν αφροδίσιο νόσημα. Παρόλο που ο ιατροδικαστής που τα εξέτασε δεν διαπίστωσε ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική κακοποίηση που δεν αφήνει ιατροδικαστικά ίχνη.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι το γεγονός πως τα παιδιά έφεραν αφροδίσιο νόσημα χωρίς να έχουν εξεταστεί ποτέ από γιατρό, υποδεικνύει σαφώς το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν και μεγάλωναν. Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και τα τρία παιδιά ζούσαν σε ένα περιβάλλον κακοποίησης.

Η απάνθρωπη βρεφοκτονία

Το άτυχο βρέφος, ηλικίας 9 μηνών, βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη, όπου φέρεται να παρέμενε για τέσσερα χρόνια, καθώς γεννήθηκε και πέθανε το 2022. Τόσο πηγές από την ιατροδικαστική υπηρεσία όσο και από την Ελληνική Αστυνομία κάνουν λόγο για την πιο απάνθρωπη βρεφοκτονία που έχει λάβει χώρα ποτέ στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους δύο γονείς δεν έχει «σπάσει» για να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε το βρέφος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos