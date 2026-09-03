Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το απόγευμα, συγκεκριμένα στις 15:00, ο σχεδιασμός της Τροχαίας για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Το πρώτο πακέτο μέτρων αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε ισχύ και επιπλέον περιορισμοί από νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Περιορισμοί στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδούς

Ο αρχικός σχεδιασμός της Τροχαίας, που τίθεται σε ισχύ από σήμερα στις 15:00, προβλέπει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος της Λεωφόρου Στρατού, καθώς και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδίου για τη διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Επιπροσθέτως, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, συγκεκριμένα από τις 06:00, και έως ότου ολοκληρωθεί η επίσκεψη και η αναχώρηση του πρωθυπουργού, τα περιοριστικά μέτρα για τη στάση και στάθμευση επεκτάθηκαν σε επιπλέον κεντρικούς οδικούς άξονες. Μεταξύ αυτών των οδών συγκαταλέγονται οι Αγγελάκη, Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι γνώριμες στους οδηγούς της Θεσσαλονίκης, καθώς επαναλαμβάνονται σταθερά κάθε χρόνο στο πλαίσιο της λειτουργίας της Έκθεσης.

Διαδηλώσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το Σάββατο, μετά τις 15:00, αναμένεται να εφαρμοστούν διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω των προγραμματισμένων διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Για τη φετινή διοργάνωση, έχει καταγραφεί ήδη μεγάλος αριθμός καλεσμάτων για κινητοποιήσεις, με τις αρχές να έχουν ανακοινώσει ότι θα γνωστοποιήσουν αναλυτικά τις επόμενες ημέρες το πλαίσιο των κυκλοφοριακών τροποποιήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών.

Παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έντονη είναι ήδη η αστυνομική παρουσία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα τάξης και επιτήρησης βρίσκονται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την ομαλή διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την 90ή ΔΕΘ.

Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα στην επετειακή διοργάνωση

Στην επετειακή 90ή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ιαπωνία κατέχει τον ρόλο της τιμώμενης χώρας. Η παρουσία της ασιατικής χώρας φέρνει έναν πλούσιο πολιτιστικό παλμό στην πόλη, εστιάζοντας σε βασικές πτυχές της ιαπωνικής σκέψης και των παραδόσεών της.

Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκονται έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η προσωπική αναζήτηση και η ανθρώπινη εξέλιξη, οι οποίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ιαπωνικής κουλτούρας. Η αποστολή της Ιαπωνίας έχει εγκατασταθεί στην πόλη εδώ και μερικές ημέρες, παρουσιάζοντας μια σειρά από δράσεις και τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτά καλύπτουν τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η σύγχρονη μηχανική, οι νέες τεχνολογίες, καθώς και ο δημοφιλής χώρος των κόμικς, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιαπωνικής καινοτομίας και παράδοσης.

Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις των επισκεπτών

Την ίδια ώρα, η προσοχή των διοργανωτών και των αρχών επικεντρώνεται και στο πεδίο των μετακινήσεων των επισκεπτών της Έκθεσης. Η επέκταση του μετρό μέχρι τη Μίκρα προσφέρει σημαντική ανάσα και γρήγορη πρόσβαση από και προς την ανατολική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Η σύνδεση του αεροδρομίου με τον σταθμό της Μίκρας μέσω ταξί εκτιμάται σε περίπου 10 με 15 λεπτά. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των συνθηκών κίνησης στους δρόμους, ωστόσο η νέα αυτή δυνατότητα αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των επισκεπτών από το αεροδρόμιο προς την περιοχή της ΔΕΘ και αντίστροφα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis