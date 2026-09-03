Τεράστια κενά στο σύστημα παιδικής προστασίας: «Υπάρχουν παιδιά που ζουν από τύχη»

Η κοινή γνώμη εξακολουθεί να παρακολουθεί με φρίκη τις πληροφορίες που έρχονται στο προσκήνιο αναφορικά με τη φριχτή υπόθεση που εκτυλίχθηκε στην Κυψέλη. Το περιστατικό αυτό, που αφορά τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους μέσα σε βαλίτσα, ανέδειξε εκ νέου, με ιδιαίτερη ένταση, τα τεράστια κενά που παρατηρούνται στο σύστημα παιδικής προστασίας της χώρας.

Διώξεις και προφυλακίσεις για την υπόθεση της Κυψέλης

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της Κυψέλης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ήδη ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και την 38χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του βρέφους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία, φέρνοντας στο φως πτυχές μιας τραγικής πραγματικότητας.

Εκτός από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, προφυλακίστηκε και ένας 26χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε ως σύντροφος της 15χρονης. Και οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον στη φυλακή, όχι μόνο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Οι λεπτομέρειες του ειδεχθούς εγκλήματος αναμένονται να δημοσιευθούν, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ανησυχητικές διαστάσεις της παιδικής προστασίας

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Χαμόγελου του Παιδιού», εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση, δηλώνοντας στο iEidiseis ότι «οι αναφορές που έχουμε στο Επιχειρησιακό Κέντρο δείχνουν ότι περιμένουμε την επόμενη φρικτή υπόθεση». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την αίσθηση ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Γιαννόπουλος, μόνο κατά το τρίμηνο του φετινού καλοκαιριού, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίστηκε συνολικά 49.000 κλήσεις. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των κλήσεων αφορούσε περιπτώσεις κακοποίησης, παραμέλησης, εξαφανίσεων παιδιών, αλλά και περιστατικά αυτοκτονικότητας. «Σχεδόν κάθε ημέρα δεχόμαστε αναφορές που έχουν ομοιότητες με τη συγκεκριμένη υπόθεση», τόνισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν παιδιά που ζουν από τύχη».

Η κατάσταση στα νοσοκομεία και η παράνομη απομάκρυνση παιδιών

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που αναδείχθηκε είναι το γεγονός ότι ο 43χρονος πατέρας είχε εισέλθει στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και είχε απομακρύνει παράνομα παιδιά που βρίσκονταν εκεί με εισαγγελική εντολή. Ο κ. Γιαννόπουλος επεσήμανε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο», υπογραμμίζοντας την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να πάρει παιδιά από το νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» διευκρίνισε ότι το νοσοκομείο δεν αποτελεί χώρο φύλαξης παιδιών και ότι δεν είναι εφικτό όλα τα παιδιά να προστατεύονται από αστυνομικό. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να βρίσκονται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, μακριά από τους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν.

Η κατάσταση αυτή έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος, «μέχρι πρόσφατα, μόνο στο νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, βρίσκονταν “παρκαρισμένα” μέσω εισαγγελικής εντολής, 70 παιδιά». Τα παιδιά αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, «κακοποιούνται δευτερογενώς από το σύστημα, επειδή αισθάνονται ότι φιλοξενούνται σε αφιλόξενο περιβάλλον», βιώνοντας μια μορφή ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Ελλείψεις στην Εισαγγελία Ανηλίκων

Σχετικά με το ενδεχόμενο ελλείψεων στη δράση της Εισαγγελίας Ανηλίκων, ο κ. Γιαννόπουλος σχολίασε ότι «ο εισαγγελέας δεν είναι θεός που λύνει όλα τα προβλήματα». Επεσήμανε την έλλειψη υπηρεσιών που θα μπορούσαν να συμβουλεύσουν και να βοηθήσουν το έργο του εισαγγελέα. Συχνά, όπως ανέφερε, η εισαγγελία αναθέτει μια υπόθεση στην κοινωνική πρόνοια, χωρίς να διαθέτει πάντα τους απαραίτητους πόρους ή το εξειδικευμένο προσωπικό για την αποτελεσματική διαχείρισή της.

Η ανάγκη για άμεση παρέμβαση

Ο Κώστας Γιαννόπουλος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για άμεση και συντονισμένη δράση σε περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών ή όταν αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο. «Όταν εξαφανίστηκαν τα παιδιά, έπρεπε να κινηθεί γη και ουρανός για να βρεθούν και να φύγουν από αυτό το επικίνδυνο για τη ζωή τους περιβάλλον», δήλωσε, τονίζοντας την ευθύνη του συστήματος να προστατεύει τη ζωή και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Η υπόθεση της Κυψέλης, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναφορές που δέχεται το «Χαμόγελο του Παιδιού», αναδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση και αναμόρφωση του πλαισίου παιδικής προστασίας, ώστε κανένα παιδί να μην ζει «από τύχη».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis