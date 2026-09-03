Κριτική ταινιών: «Έτσι είναι η ζωή» και «Πινόκιο ξεκούρδιστος» στις αίθουσες

Δύο νέες ταινίες βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής αυτή την εβδομάδα, προσφέροντας διαφορετικές κινηματογραφικές εμπειρίες στο κοινό. Πρόκειται για την ιταλική κωμωδία «Έτσι είναι η ζωή» του Ρικάρντο Μιλάνι και τον «Ξεκούρδιστο Πινόκιο». Ενώ η μία υπόσχεται συγκίνηση και εύκολη παρακολούθηση, η άλλη απευθύνεται σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό, απαιτώντας προσοχή λόγω του σκληρού της περιεχομένου.

Η ιταλική κωμωδία «Έτσι είναι η ζωή»

Η νέα ιταλική κωμωδία «Έτσι είναι η ζωή», σε σκηνοθεσία του Ρικάρντο Μιλάνι, χαρακτηρίζεται ως μια συγκινητική και εύκολη στην παρακολούθησή της παραγωγή. Η ταινία αυτή αναμένεται να μην δυσαρεστήσει κανέναν από τους θεατές που θα την επιλέξουν. Η επιτυχία της έχει ήδη φανεί στην Ιταλία, όπου έχει πανηγυρίσει για τα 1.000.000 εισιτήριά της.

Ο ιταλικός κινηματογράφος έχει ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια μια αποτελεσματική συνταγή, η οποία συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με μια εύληπτη αφήγηση ιστοριών. Παράλληλα, ενσωματώνονται ισόποσες κωμικές δόσεις, με αποτέλεσμα την εισπρακτική επιτυχία. Η συγκεκριμένη ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, θυμίζοντας ανάλογες παραγωγές όπως «Τα παράπονα στον δήμαρχο».

Η υπόθεση της ταινίας του Μιλάνι

Η κεντρική ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται γύρω από έναν βοσκό αγελάδων, ο οποίος ζει σε μια παρθένα περιοχή της Σαρδηνίας. Ο βοσκός δέχεται μια πρόταση για μυθική αμοιβή, προκειμένου να πουλήσει τη γη του. Ο σκοπός της αγοράς είναι η μετατροπή της έκτασης σε μια σύγχρονη παραλία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή.

Ο βοσκός, ονόματι Εφίσιο, επιμένει στην άρνησή του να πουλήσει το σπίτι του, ενώ και η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία επιμένει στην πρότασή της. Αυτή η επιμονή και από τις δύο πλευρές καθιστά τη σύγκρουση μοιραία. Ο βοσκός σηκώνει την αφήγηση και την κεντρική σύγκρουση στις πλάτες του, με την επιμονή του να γεννάει ταυτόχρονα κωμικές και δραματικές στιγμές. Οι κωμικές στιγμές ενισχύονται από το σκηνοθετικό εύρημα της επί δεκαετία αύξησης των προσφορών που δέχεται, ενώ οι δραματικές πηγάζουν από τη μοιραία σύγκρουσή του με τον «Γολιάθ» της κατασκευαστικής εταιρείας, που απειλεί να τον καταπιεί.

Δομή παραμυθιού και ο ρόλος του χωριού

Η συνολική αφήγηση της ταινίας έχει τη δομή ενός παραμυθιού, το οποίο είναι ευφυώς κατασκευασμένο. Θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: «Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια απομονωμένη παραλία ενός όμορφου νησιού, ζούσε όμορφα και καλά ένας βοσκός. Ως τη στιγμή που ένας γίγαντας, τόσο μεγάλος, θέλησε να καταπιεί αυτόν και τη γη του. Και έστελνε προσφορές τέτοιες που κανένας δεν θα μπορούσε να αρνηθεί, αυτός όμως έλεγε πάντα «όχι», για δέκα ολόκληρα χρόνια».

Ο σκηνοθέτης Ρικάρντο Μιλάνι χρησιμοποιεί τον περίγυρο, δηλαδή το χωριό, σε ρόλο επισκεπτών. Αυτοί οι επισκέπτες προσπαθούν να πείσουν τον γερο-βοσκό να εξυπηρετήσει το κοινό καλό του τόπου του, πουλώντας τη γη του. Οι προσφορές που του γίνονται περιγράφονται ως μυθικές και πραγματοποιούνται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Το καστ της ταινίας

Στους βασικούς ρόλους της ταινίας «Έτσι είναι η ζωή» συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ντιέγκο Αμπαντουόνι, Βιρτζίνια Ραφαέλα και Άλντα Μπάλιο. Η παρουσία τους συμβάλλει στην απόδοση της ιστορίας και των χαρακτήρων.

Ο ρόλος του βοσκού, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της αφήγησης, ερμηνεύεται αυτοπροσώπως από έναν υπερήλικα κάτοικο της απομονωμένης περιοχής της Σαρδηνίας. Η επιλογή αυτή προσδίδει αυθεντικότητα στην απεικόνιση του χαρακτήρα και της ζωής στην περιοχή.

Ο αιματηρός «Πινόκιο ξεκούρδιστος»

Αντιθέτως, ο «Ξεκούρδιστος Πινόκιο» αποτελεί μια εντελώς διαφορετική κινηματογραφική πρόταση. Η ταινία αυτή προέρχεται από τις πιο σκληρές πίστες του «σπλάτερ» κινηματογράφου, περιέχοντας σημαντική ποσότητα αίματος. Το περιεχόμενό της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους θεατές.

Λόγω της φύσης της, η ταινία αυτή απαιτεί καλή ενημέρωση πριν από την κινηματογραφική της χρήση. Οι θεατές καλούνται να είναι προσεκτικοί και να γνωρίζουν το είδος της ταινίας που πρόκειται να παρακολουθήσουν, καθώς το σκληρό της ύφος την καθιστά ακατάλληλη για όλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki