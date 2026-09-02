Εντατικές είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης, μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, οδηγήθηκαν στη φυλακή ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του, φερόμενοι γονείς του βρέφους, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Το βρέφος, ηλικίας μόλις 8 μηνών, εντοπίστηκε τυλιγμένο σε ισοθερμικό σάκο μέσα σε μια ροζ βαλίτσα, στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των αντικρουόμενων ισχυρισμών για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Η «καταπέλτης» ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιατροδικαστή στην αστυνομία, το μωράκι δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη του. Από αυτά τα τραύματα, τέσσερα ή πέντε εκτιμήθηκαν ως προθανάτια, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτια. Η συγκεκριμένη αναφορά διαφοροποιείται από τα στοιχεία της αρχικής ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά την οποία είχαν καταγραφεί συνολικά 18 τραύματα, με τα τρία να χαρακτηρίζονται προθανάτια και τα 15 μεταθανάτια. Οι αρχές αξιολογούν το σύνολο των ιατροδικαστικών δεδομένων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ο ιατροδικαστής ανέφερε επίσης ότι υπήρξε αιμορραγία λόγω των τραυμάτων, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Όταν το βρέφος εντοπίστηκε, είχε χάσει όλο το αίμα από το σώμα του. Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν παθολογικά προβλήματα στο βρέφος, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς των φερόμενων γονέων. Παράλληλα, από την ιατροδικαστική αξιολόγηση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός περί πρόκλησης των τραυμάτων κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου

Ο 43χρονος, φερόμενος πατέρας του νεκρού παιδιού, υποστήριξε ότι το βρέφος γεννήθηκε με παθολογικά προβλήματα που οδήγησαν στον θάνατό του. Περιέγραψε ότι το παιδί «μας έμεινε στα χέρια», ότι «δεν ήταν καλά, ήταν σε αφασία», και πως μετά από έναν ήχο «παπ», είδε την κοιλιά του πρησμένη «σαν μπαλόνι», με το παιδί να «παραδίδεται» και να «έβγαζε κάτι άσπρα».

Για τις μαχαιριές που βρέθηκαν στο σώμα του παιδιού, ο 43χρονος έδωσε τη δικαιολογία ότι «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε». Ισχυρίστηκε ότι «δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα» και ότι «δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα και πέθανε». Πρόσθεσε ότι το έβαλαν στη βαλίτσα επειδή φοβήθηκε ότι θα του πάρουν και τα άλλα παιδιά, καθώς είναι αδήλωτα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, εάν είχε χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται αιχμηρό αντικείμενο για το σπάσιμο του πάγου, θα αναμένονταν αντίστοιχα τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματος του παιδιού – εκτός της πλάτης, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε παγοκόφτης παρά μόνο το μαχαίρι.

Οι ισχυρισμοί της 38χρονης και του 26χρονου

Η 38χρονη φερόμενη μητέρα του μωρού, από την πλευρά της, φέρεται να επανέλαβε ότι κρατούσε το νεκρό βρέφος στο σπίτι γιατί «δε μπορούσε να το αποχωριστεί» και «δε μπορούσε». Το ζευγάρι έχει αναφέρει επίσης ότι άλλαζε συχνά κατοικίες, ενώ η ανθρωποκτονία φέρεται να τελέστηκε σε διαμέρισμα στην οδό Διδύμου, επίσης στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με το ζευγάρι, δήλωσε ότι συχνά πρόσεχε τα τρία ανήλικα παιδιά, αλλά δεν γνώριζε για νεκρό βρέφος ούτε είχε δει χρήματα στο σπίτι.

Καταθέσεις ανηλίκων και περαιτέρω έρευνες

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της φρίκης. Ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας έχει ήδη καταθέσει, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε πως το βρέφος είχε δολοφονηθεί και ότι αντιλήφθηκε πως το πακέτο που βρισκόταν στην κατάψυξη περιείχε το σώμα του. Αναμένονται και άλλες καταθέσεις ανηλίκων.

Οι αρχές διερευνούν παράλληλα το ενδεχόμενο η σορός του βρέφους να διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη προκειμένου να αποκρυφθεί ο θάνατός του. Επίσης, εξετάζονται ερωτήματα για την ταυτότητα και τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων παιδιών, με έρευνες DNA να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σύμφωνα με τον θείο του 43χρονου, ο φερόμενος πατέρας είχε φυλακιστεί και στη Γερμανία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit