Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στον Μύτικα Θήβας – Ξεκίνησε από εργασίες σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Μύτικας της Θήβας. Η πυρκαγιά, η οποία επηρέασε έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων, φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής.

Οι δύο άντρες, ηλικίας 53 και 45 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς εκτελούσαν τις συγκεκριμένες εργασίες. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ παράλληλα απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους πολίτες για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η έκταση

Η μεγάλη πυρκαγιά στον Μύτικα, στην περιοχή της Θήβας, ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:45. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε κοντά σε φωτοβολταϊκό πάρκο, με τις φλόγες να λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις λόγω των συνθηκών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η πυρκαγιά επηρέασε μια σημαντική έκταση, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 3.000 στρέμματα. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Η αιτία της φωτιάς και η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβη άμεσα στην περιοχή του Μύτικα. Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο.

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με τη χρήση καταστροφέα. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνταν εντός φωτοβολταϊκού πάρκου της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη και στη συνέχεια η φωτιά να επεκταθεί ταχύτατα.

Οι συλλήψεις των δύο ανδρών

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών. Πρόκειται για έναν 53χρονο και έναν 45χρονο, οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν τις εργασίες καθαρισμού στο φωτοβολταϊκό πάρκο κατά την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα. Η απόδοση ευθυνών αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυρασφάλειας.

Αυστηρές συστάσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Με αφορμή την πυρκαγιά στον Μύτικα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση προς όλους τους πολίτες. Τονίζεται η ανάγκη να επιδεικνύεται η μέγιστη δυνατή προσοχή, ειδικά καθώς οι καιρικές και μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ανάφλεξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή εργασιών ή δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, υπερθέρμανση ή γυμνή φλόγα, κυρίως τις ημέρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται υψηλός ή πολύ υψηλός. Συγκεκριμένα, αναφέρεται η χρήση γεωργικών μηχανημάτων, καταστροφέων, τροχών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν διασφαλίζονται πλήρως οι απαιτούμενες συνθήκες πυρασφάλειας.

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους στις επικρατούσες συνθήκες και να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος δηλώνουν ότι παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos