Σοκαριστική υπόθεση στην Πενσυλβάνια: 29χρονος κατηγορείται για τον θάνατο της μητέρας του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πενσυλβάνια η υπόθεση του θανάτου μιας 53χρονης γυναίκας, με τις αρχές να κατηγορούν τον 29χρονο γιο της για τη φρικτή πράξη. Η επίθεση, που φέρεται να διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη έξω από την κατοικία. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς οι λεπτομέρειες που έχουν έρθει στο φως είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Η τραγική ανακάλυψη στο Σιούικλι Τάουνσιπ

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο σπίτι της 53χρονης Κρίστιν Χάμιλτον. Η κατοικία βρίσκεται στο Σιούικλι Τάουνσιπ, στην κομητεία Γουέστμορλαντ της Πενσυλβάνια.

Λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της μοιραίας ημέρας, η κόρη της γυναίκας φέρεται να εντόπισε τη μητέρα της νεκρή, έξω από την κατοικία. Αμέσως μετά την ανακάλυψη, η κόρη ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η επίθεση που καταγράφηκε

Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στον τόπο του εγκλήματος, αξιοποίησαν άμεσα το υλικό από την κάμερα ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένη στην πρόσοψη του σπιτιού. Από την ανάλυση του βίντεο, ταυτοποιήθηκε ως βασικός ύποπτος ο 29χρονος γιος της θανούσας, Γιάκομπ Κόρμπερ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και το υλικό της κάμερας, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε επανειλημμένα τη μητέρα του. Τα χτυπήματα έγιναν τόσο με τα χέρια και τα πόδια του, όσο και με διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στη βεράντα του σπιτιού. Η επίθεση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ιδιαίτερα αγριότητα και διήρκεσε για περισσότερο από μία ώρα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι η 53χρονη Κρίστιν Χάμιλτον είχε μόλις βγει από το ντους και φορούσε μόνο μια πετσέτα, όταν ο γιος της έφτασε στην κατοικία. Λίγο αργότερα φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση, η οποία συνεχίστηκε αδιάκοπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ρόλος του 29χρονου Γιάκομπ Κόρμπερ

Ο αστυνομικός Στιβ Λιμάνι περιέγραψε το περιστατικό ως ιδιαίτερα φρικιαστικό. Τόνισε ότι η γυναίκα δεχόταν χτυπήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ο δράστης να σταματάει την επίθεση.

Μετά το τέλος της επίθεσης, ο 29χρονος Γιάκομπ Κόρμπερ φέρεται να άλλαξε τα ρούχα του και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σπίτι. Οι αρχές αναφέρουν ότι κατέφυγε σε ένα κοντινό χωράφι, όπου και κοιμήθηκε, προσπαθώντας να κρυφτεί.

Η επιχείρηση εντοπισμού και η σύλληψη

Η αδελφή του δράστη, η οποία βρισκόταν επίσης στο σπίτι, ήταν αυτή που εντόπισε τη μητέρα τους νεκρή και κάλεσε την αστυνομία. Αμέσως μετά την κλήση, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του 29χρονου Γιάκομπ Κόρμπερ.

Ο Κόρμπερ εντοπίστηκε τελικά περίπου στις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Βρέθηκε σε έναν δρόμο που βρίσκεται κοντά στην κατοικία της μητέρας του. Εκείνη τη στιγμή, ένα τηλεοπτικό συνεργείο βρισκόταν ήδη στην περιοχή και μετέδιδε ζωντανά εικόνες από την επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Με πληροφορίες από: Reader