Η αποκάλυψη του δολοφονημένου βρέφους στην Κυψέλη: Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση

Μια υπόθεση βρεφοκτονίας άρχισε να ξετυλίγεται στην Κυψέλη, μετά από τηλεφώνημα διαχειριστή διαμερίσματος Airbnb στην Άμεση Δράση. Το μακάβριο εύρημα αφορούσε ένα κατεψυγμένο βρέφος εννέα μηνών, το οποίο βρέθηκε μέσα σε ισοθερμικό σάκο σε βαλίτσα. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες του θανάτου του βρέφους.

Η αρχική αποκάλυψη στην οδό Θάσου

Η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 3:00 το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν ο διαχειριστής του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου κάλεσε στο «100». Ανέφερε ότι κάτι πολύ κακό συνέβαινε στο σπίτι. Όταν έφτασαν στο σημείο οι άντρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βρέθηκαν μπροστά σε ένα παράξενο σκηνικό.

Το διαμέρισμα ήταν σε άθλια κατάσταση, με βρώμικους χώρους, πεταμένα αντικείμενα παντού και ναρκωτικά. Εκείνη τη στιγμή, ένας 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του κρατούσαν βαλίτσες. Δίπλα τους βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά τους: δύο αγόρια 9 και 12 ετών, καθώς και η 15χρονη κόρη τους, η οποία από την αρχή δήλωσε ότι είναι έγκυος. Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ο 27χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης.

Το μακάβριο εύρημα και η ιατροδικαστική εξέταση

Από την έρευνα που ακολούθησε στις βαλίτσες, αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα: μέσα σε έναν ισοθερμικό σάκο υπήρχε ένα κατεψυγμένο βρέφος. Πρόκειται για ένα 9 μηνών αγοράκι, το οποίο δολοφονήθηκε το 2023 και κρατούνταν σε καταψύκτες μέχρι τη στιγμή των συλλήψεων.

Το βάρος της έρευνας έπεσε αρχικά στην νεκροψία-νεκροτομή του βρέφους. Ο ιατροδικαστής κ. Μεσογίτης «μέτρησε» πάνω από 10 μαχαιριές, διαβεβαιώνοντας τους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας εγκληματικής ενέργειας. Κάποια από τα τραύματα ήταν προθανάτια και κάποια μεταθανάτια, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μένος του δράστη ήταν τέτοιο που συνέχισε να μαχαιρώνει το βρέφος και μετά τον θάνατό του. Τα πλήγματα ήταν στο σύνολό τους στην πλάτη, κάτι που δείχνει ότι το βρέφος δέχτηκε επίθεση ενώ κοιμόταν μπρούμυτα. Μετά τη νεκροψία-νεκροτομή, η έρευνα μπήκε σε νέα φάση και σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία σε βάρος των γονιών.

Η κατάσταση των ανήλικων παιδιών

Τα δύο ανήλικα αγόρια οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για εξέταση, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν αφροδίσιο νόσημα. Ο ιατροδικαστής που τα εξέτασε δεν διαπίστωσε ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν κατά πόσο μπορεί να είχαν υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική κακοποίηση που δεν αφήνει ιατροδικαστικά ίχνη.

Η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος, παρουσίασε από την πρώτη στιγμή στερητικό σύνδρομο. Αυτό οφείλεται στην τοξικοεξάρτησή της από τη χρήση του σκληρού ναρκωτικού «σίσα». Τα παραπάνω δεδομένα που προέκυψαν από τις ιατρικές εξετάσεις των ανηλίκων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και τα τρία παιδιά ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον.

Οι συλλήψεις και οι αντιφάσεις των κατηγορουμένων

Μετά την αποκάλυψη, το ζευγάρι, δηλαδή ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 27χρονος Αφγανός σύντροφος της 15χρονης, συνελήφθησαν. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του Αφγανού στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν καταχωρημένος ως διακινητής του σκληρού ναρκωτικού «σίσα».

Οι κατηγορούμενοι παρουσίασαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους σχετικά με τη δολοφονία του βρέφους. Ένας από αυτούς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «έλειπα από το σπίτι όταν το μωρό πέθανε». Μέχρι στιγμής, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει «σπάσει» για να αποκαλυφθεί πώς ακριβώς δολοφονήθηκε το 9 μηνών βρέφος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis