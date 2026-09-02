Αποτροπιασμό προκαλούν οι φρικιαστικές μαρτυρίες του ζευγαριού που φέρεται να δολοφόνησε το μωρό του και το διατηρούσε στην κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος, ο οποίος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μίλησε για τον θάνατο του βρέφους, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Οι κατηγορίες και η κοινή γραμμή

Το ζευγάρι, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες. Ο 43χρονος άνδρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Ο 43χρονος, σε δηλώσεις του, τήρησε κοινή γραμμή με την 38χρονη σύντροφό του, περιγράφοντας όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν λίγο πριν πεθάνει το βρέφος και δίνοντας εξηγήσεις για τα τραύματα από μαχαίρι που έφερε το παιδί.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού σύμφωνα με τον 43χρονο

Ο άνδρας υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτά τα προβλήματα είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο».

Η περιγραφή της ημέρας του θανάτου του βρέφους

Στη συνέχεια, ο 43χρονος κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Όπως ισχυρίζεται, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε, ενώ το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό», ανέφερε. Συνέχισε την περιγραφή του λέγοντας: «Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα “παφ”, έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Οι εξηγήσεις για τα τραύματα από μαχαίρι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 43χρονος και στα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο βρέφος. Υποστήριξε ότι αυτά προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το σώμα του παιδιού.

«Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό», δήλωσε. Εξήγησε περαιτέρω τους λόγους για αυτή την ενέργεια: «Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι’ αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί».

Τέλος, ο άνδρας ανέφερε και τον λόγο που το βρέφος τοποθετήθηκε σε βαλίτσα. «Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα», είπε.

Η αντίθεση με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η ιατροδικαστική έκθεση έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του άνδρα για τον τρόπο πρόκλησης των τραυμάτων.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και, επιπλέον, εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των δηλώσεων του 43χρονου.

Με πληροφορίες από: Topontiki