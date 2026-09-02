Έντονη οργή και απογοήτευση εκφράζει ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μίας εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η αντίδρασή του έρχεται μετά την αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα Α.Ε., αποφυλακίστηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου. Η αποφυλάκιση έγινε με περιοριστικούς όρους, περίπου οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που αφορούν την απόφαση, στον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, έχει την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, έως ότου πραγματοποιηθεί η τακτική δικάσιμο για την υπόθεση.

Το ξέσπασμα του Άγγελου Λιάκου

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, εξέφρασε την έντονη οργή του για την εξέλιξη αυτή μέσω μακροσκελούς ανάρτησής του στο Facebook. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αποφυλάκισης, ειδικά μετά από προηγούμενες απορρίψεις αιτημάτων για την ελευθέρωση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα χαρακτηρίζει την απόφαση ως «χαριστική βολή» για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της Βιολάντα. Τονίζει επίσης ότι, με αυτή την εξέλιξη, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής εν αναμονή της δίκης.

Καταγγελίες για προβλήματα ασφάλειας

Στην ανάρτησή του, ο Άγγελος Λιάκος αναφέρεται σε έγγραφα και μαρτυρίες που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι υπήρχε γνώση για προβλήματα και κινδύνους που αφορούσαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα κάνει λόγο για ζητήματα ασφάλειας, διαρροή υγραερίου, καταγγελίες από εργαζομένους και παραβιάσεις της νομοθεσίας. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης γνώριζε για τα προβλήματα στις εγκαταστάσεις ήδη από προηγούμενα χρόνια και ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Η μάχη για τη δικαίωση των θυμάτων

Ο Άγγελος Λιάκος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη μάχη μέχρι τέλους, με στόχο τη δικαίωση των πέντε θυμάτων της έκρηξης. Όπως υπογραμμίζει, «Πραγματική δικαίωση για εμάς δεν υφίσταται, διότι εμείς δεν θα ξανααντικρύσουμε ποτέ τους ανθρώπους μας».

Επιπλέον, ο ίδιος τονίζει ότι οι οικογένειες δεν ζητούν εκδίκηση, αλλά Δικαιοσύνη. Καλεί τους θεσμούς να λειτουργήσουν επιτέλους, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η διαφωνία με την εισαγγελική πρόταση

Στην ανάρτησή του, ο Άγγελος Λιάκος αναφέρει ότι η κυρία Εισαγγελέας Τρικάλων είχε προτείνει να παραμείνει προφυλακισμένος ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης. Προσθέτει ότι στην απόφαση αποφυλάκισης δεν αναγράφεται κάποιος σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την πραγματοποίησή της.

Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα εκφράζει την πικρία του για αυτό που περιγράφει ως «τακτική του «κάτσε λίγο πίσω να πέσει το θέμα» και αποφυλακίζεσαι». Αναφέρει ονομαστικά τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη: τη μητέρα του Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αγάπη Μπουνόβα, τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, την Αναστασία Νάσιου και την Ελένη Κατσαρού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta