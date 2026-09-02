Η τραγωδία στην Κερύνεια: Εννέα οι νεκροί από το ναυάγιο, απομακρύνθηκε «υπουργός» του ψευδοκράτους

Στους εννέα ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του καταμαράν «Filo Jet» ανοικτά της Κερύνειας, μετά την ανάσυρση ακόμη μίας σορού από τα συνεργεία έρευνας. Οι αγνοούμενοι παραμένουν 19, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης και ανάσυρσης συνεχίζονται αδιάκοπα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, προχώρησε στην απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, σε μια κίνηση που συνδέεται με τη διασφάλιση της ομαλής διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας έφτασε τους εννέα, όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ. Η νέα σορός εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που πραγματοποιούν τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar. Από την πρώτη εξέταση εκτιμάται ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, και η σορός μεταφέρθηκε στο «κρατικό νοσοκομείο» για την ταυτοποίησή της.

Από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν «Filo Jet», οι 239 διασώθηκαν. Ωστόσο, μετά την ανάσυρση της ένατης σορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Ουστέλ ανέφερε πως, πέρα από τη σορό, δεν εντοπίστηκε μέχρι στιγμής κάποιο άλλο νέο στοιχείο.

Οι δύσκολες έρευνες σε μεγάλο βάθος

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί στον βυθό, σε βάθος που κυμαίνεται από 514 μέτρα έως περίπου 550 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό το μεγάλο βάθος καθιστά την επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη και δεν επιτρέπει σε ανθρώπους να κατέβουν στο σημείο.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια ειδικών πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως τα TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό για την απεικόνιση του ναυαγίου και την ανάσυρση αντικειμένων ή σορών. Χρησιμοποιούνται επίσης τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα και ρομπότ με ισχυρά φώτα, ώστε να εξερευνηθεί ο βυθός και τα συντρίμμια. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν επίσης ελικόπτερα και ειδικά συνεργεία.

Η πορεία και η βύθιση του καταμαράν «Filo Jet»

Το καταμαράν, με την ονομασία «Filo Jet», απέπλευσε από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας. Λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του, άρχισε να εισρέει νερό από την πλώρη. Το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας, ωστόσο ανετράπη κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και τελικά βυθίστηκε.

Παράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια διερεύνηση για τα αίτια του ναυαγίου και για τυχόν ευθύνες. Αυτή η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική αυτή εξέλιξη.

Πολιτικές εξελίξεις και η απομάκρυνση του «υπουργού»

Σε μια σημαντική πολιτική εξέλιξη, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί. Ο Ουστέλ δήλωσε ότι ενημέρωσε ο ίδιος τον Αρικλί για την απόφασή του να τον παύσει από τα καθήκοντά του.

Η κίνηση αυτή, όπως υποστήριξε ο Ουστέλ, έγινε ώστε η έρευνα για την τραγωδία να προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε σκιά και να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης από την «αστυνομία» και τη «δικαιοσύνη». Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους ανέφερε ότι η έρευνα θα προχωρήσει με ταχύτητα, προσοχή και διαφάνεια, και όποιος αποδειχθεί ότι έχει ευθύνη ή επέδειξε αμέλεια θα κληθεί να λογοδοτήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ερχάν Αρικλί είναι ένας εκ των καταζητούμενων με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki