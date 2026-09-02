Τουρίστες διέσωσαν εξαντλημένο μπουφάκι που έπεσε στη θάλασσα

Ένα εξαντλημένο μπουφάκι βρέθηκε στη θάλασσα, αφού έπεσε κατά την προσπάθειά του να πετάξει. Το πτηνό εντοπίστηκε από τουρίστες, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωσή του. Μετά την ανάσυρσή του από το νερό, το μπουφάκι παραδόθηκε στο Δασαρχείο Κέρκυρας για την περαιτέρω φροντίδα του, όπως έγινε γνωστό.

Η περιπέτεια και η διάσωση του πτηνού

Η περιπέτεια για το μικρό μπουφάκι ξεκίνησε όταν, στην προσπάθειά του να πετάξει, έπεσε στη θάλασσα. Το πτηνό βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, αδυνατώντας να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ευτυχώς, η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή το εντόπισαν.

Οι τουρίστες αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας στη διάσωση του εξαντλημένου πτηνού. Αφού το ανέσυραν από το νερό, φρόντισαν να το μεταφέρουν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, το παρέδωσαν στο Δασαρχείο Κέρκυρας, όπου θα του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και περίθαλψη, ώστε να ανακάμψει πλήρως από την περιπέτειά του.

Η δημοσίευση της ANIMA και η εικόνα του μπουφακιού

Τη διάσωση του μπουφακιού γνωστοποίησε η οργάνωση ANIMA, η οποία δημοσίευσε μία χαρακτηριστική φωτογραφία του πτηνού. Στην εικόνα, το μπουφάκι εμφανίζεται τρομαγμένο και είναι τυλιγμένο σφιχτά με μία πετσέτα, αποτυπώνοντας την κατάσταση στην οποία βρέθηκε μετά την πτώση του στη θάλασσα και τη διάσωσή του.

Η φωτογραφία αυτή αναδεικνύει την ευάλωτη θέση του πτηνού και την ανάγκη για άμεση παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις. Η ANIMA, μέσω της δημοσίευσης, ενημερώνει για το περιστατικό και υπενθυμίζει την αξία της προστασίας της άγριας ζωής και της άμεσης ανταπόκρισης των πολιτών.

Ο μπούφος: χαρακτηριστικά και βιότοπος

Ο μπούφος, το είδος στο οποίο ανήκει το διασωθέν πτηνό, είναι ευρέως γνωστός και ως ο «αετός» της οικογένειας των κουκουβαγιών, λόγω του μεγέθους και της επιβλητικής του παρουσίας. Πρόκειται για ένα αρπακτικό που προτιμά συγκεκριμένους τύπους βιότοπων για να ζήσει και να αναπαραχθεί.

Συγκεκριμένα, ο μπούφος προτιμά αραιά δασωμένες περιοχές που διαθέτουν διάκενα, τα οποία του προσφέρουν ευκαιρίες για κυνήγι και παρατήρηση. Έχει καταγραφεί, ωστόσο, να ζει και σε αραιή μακκία, με την προϋπόθεση να υπάρχουν βράχια με μεγάλες τρύπες. Αυτές οι φυσικές κοιλότητες είναι απαραίτητες για να φωλιάσει με ασφάλεια και να προστατεύσει τους νεοσσούς του.

Διατροφικές συνήθειες και οι απειλές για το είδος

Οι διατροφικές συνήθειες του μπούφου περιλαμβάνουν κυρίως θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους. Στο διαιτολόγιό του συγκαταλέγονται τρωκτικά, σκαντζόχοιροι και λαγοί, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής του. Επιπλέον, ο μπούφος κυνηγά και πουλιά, μερικά από τα οποία μπορούν να φτάσουν το μέγεθος της Κουρούνας, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του ως θηρευτής.

Παρά την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά του, το είδος αντιμετωπίζει σημαντικές απειλές που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Οι κυριότερες από αυτές τις απειλές είναι η ηλεκτροπληξία, η οποία συμβαίνει συχνά από την επαφή με καλώδια υψηλής τάσης, καθώς και η πρόσκρουση σε αυτά. Επιπρόσθετα, η θανάτωση από λαθροθήρες αποτελεί έναν ακόμα σοβαρό παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά τους πληθυσμούς του μπούφου.

Με πληροφορίες από: Topontiki