Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη δίνει ο 43χρονος, ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας του άτυχου παιδιού. Μιλώντας από το κρατητήριο στο Mega, ο 43χρονος παρουσίασε τη δική του οπτική γωνία για το χρονικό των γεγονότων, ισχυριζόμενος ότι το μωράκι ήταν άρρωστο και πέθανε στα χέρια τους.

Η εκδοχή του 43χρονου για τον θάνατο του βρέφους

Σύμφωνα με τον 43χρονο, το μωράκι ήταν άρρωστο και «έφυγε» από τη ζωή ενώ βρισκόταν στα χέρια τους. Περιγράφοντας την ημέρα του θανάτου του βρέφους, ο 43χρονος ανέφερε ότι το παιδί, ηλικίας εννέα μηνών, έβγαλε έναν παράξενο ήχο. Όπως εξήγησε, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και το μωρό «έφυγε» από τη ζωή.

Η περιγραφή του για τον θάνατο του παιδιού έγινε με τρόπο που χαρακτηρίστηκε ως απαθής. Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα των δεκάδων μαχαιριών στο κορμάκι του βρέφους.

Αμφιβολίες για τον χρόνο γέννησης

Σχετικά με τον χρόνο γέννησης του βρέφους, ο 43χρονος αρχικά εμφανίστηκε να μην γνωρίζει με βεβαιότητα πότε ακριβώς γεννήθηκε το παιδί που βρέθηκε νεκρό μέσα στη βαλίτσα. Όταν η δημοσιογράφος αντέτεινε ότι η σύζυγός του είχε καταθέσει πως το μωράκι είχε γεννηθεί το 2022 και όχι το 2021, ο 43χρονος συνέστησε να ανατρέξουν στο Facebook του για να βρουν τις σχετικές πληροφορίες.

Η ασάφεια αυτή σχετικά με την ημερομηνία γέννησης αποτελεί ένα από τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης στην υπόθεση. Η κατάθεση της συζύγου του, η οποία αναφέρει το 2022 ως έτος γέννησης, έρχεται σε αντίθεση με την αρχική αβεβαιότητα του 43χρονου.

Ερωτήματα για την κατάψυξη και τις μαχαιριές

Ο 43χρονος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για σημαντικά ερωτήματα που έχουν προκύψει από την υπόθεση. Συγκεκριμένα, θα κληθεί να αιτιολογήσει την επιλογή τους να καταψύξουν το νεκρό μωρό τους. Επιπλέον, θα πρέπει να εξηγήσει γιατί το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι.

Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο είναι οι δεκάδες μαχαιριές που έφερε το κορμάκι του βρέφους. Ο 43χρονος θα πρέπει να απαντήσει γιατί υπήρχαν αυτές οι μαχαιριές, εφόσον ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του παιδιού επήλθε από παθολογικά αίτια.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση και οι κατηγορούμενοι

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο «σύμπραξης» των δύο γονέων στη δολοφονία του βρέφους. Η κατάθεση των παιδιών θεωρείται «κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για το χρονικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του μωρού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis