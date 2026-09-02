Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, καθώς πολλά φανάρια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτή η δυσλειτουργία προκαλεί εκτεταμένες καθυστερήσεις και δυσκολίες για τους οδηγούς. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με πτώση της τάσης του ρεύματος, η οποία πιθανώς οφείλεται σε μια μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην περιοχή της Θήβας, επηρεάζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των υποδομών.

Εκτεταμένα προβλήματα στην πρωτεύουσα και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Οι δυσλειτουργίες στους φωτεινούς σηματοδότες έχουν επηρεάσει διάφορες κεντρικές λεωφόρους και οδούς της Αθήνας, προκαλώντας σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται στις πολυσύχναστες λεωφόρους Κηφισίας και Αλεξάνδρας, δύο από τις βασικότερες αρτηρίες που διασχίζουν την πρωτεύουσα και εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες οχήματα. Η έλλειψη σηματοδότησης σε αυτές τις οδούς δημιουργεί συνθήκες αυξημένης δυσκολίας στην κίνηση.

Επιπλέον, η Κατεχάκη, η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Μεσογείων έχουν επίσης επηρεαστεί από την εκτός λειτουργίας κατάσταση των σηματοδοτών. Η εκτεταμένη αυτή δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυκλοφοριακού κομφούζιου σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, καθώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη χωρίς τη βοήθεια των φωτεινών σηματοδοτών. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις διασταυρώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Πιθανή αιτία η πτώση της τάσης του ρεύματος

Η αιτία πίσω από την εκτός λειτουργίας κατάσταση των φαναριών στην Αθήνα αποδίδεται πιθανώς σε πτώση της τάσης του ρεύματος. Αυτή η πτώση στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα με την μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Θήβας. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης φαίνεται να είναι σημαντικές, επηρεάζοντας την παροχή ρεύματος σε αστικές περιοχές, όπως η πρωτεύουσα, και προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην καθημερινότητα.

Η σύνδεση μεταξύ της πυρκαγιάς και της πτώσης τάσης υποδηλώνει μια ευρύτερη επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στις υποδομές της χώρας. Η διακοπή της ομαλής λειτουργίας των φαναριών αποτελεί άμεση συνέπεια αυτής της διαταραχής στην ηλεκτροδότηση, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και επηρεάζοντας την οδική ασφάλεια σε πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας.

Η μεγάλη πυρκαγιά στον Μύτικα Θήβας

Η πυρκαγιά κοντά στη Θήβα, στην περιοχή του Μύτικα, συνεχίζει να μαίνεται και αποτελεί ένα από τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμες. Η έκταση και η ένταση της φωτιάς έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση των μέσων που επιχειρούν στην περιοχή. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσής της και την προστασία των γύρω περιοχών.

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο. Συγκεκριμένα, είκοσι εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή του Μύτικα, προσπαθώντας να περιορίσουν την έκταση της πυρκαγιάς και να την θέσουν υπό έλεγχο από αέρος. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει ανησυχία και έχει πιθανώς επηρεάσει την ηλεκτροδότηση, όπως φαίνεται από τα προβλήματα που καταγράφονται στην Αθήνα.

Μάχη με τις φλόγες και στην Κάρυστο Εύβοιας

Παράλληλα με την πυρκαγιά στη Θήβα, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Εύβοια, στην περιοχή της Καρύστου. Το μέτωπο εκεί παραμένει ενεργό και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την κατάσβεσή του. Η κατάσταση στην Κάρυστο είναι σοβαρή, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ήχησε το «112» για την εκκένωση τριών περιοχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Κάρυστο συμμετέχουν δεκαοκτώ εναέρια μέσα, τα οποία συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Με πληροφορίες από: Topontiki