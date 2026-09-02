Άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό στις ΗΠΑ και επέζησε χωρίς τραύματα

Μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση επιβίωσης από χτύπημα κεραυνού καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πρωταγωνιστή τον Thomas Fahmy. Ο Fahmy, ενώ περπατούσε μέσα σε δυνατή βροχή κρατώντας μια ομπρέλα, χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα μέτρα μακριά από το αυτοκίνητό του. Παρά το ισχυρό αυτό φαινόμενο, ο άνδρας διατήρησε τις αισθήσεις του και, μετά από νοσηλεία, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.

Το απίστευτο περιστατικό και η στιγμή του χτυπήματος

Ο Thomas Fahmy βρισκόταν εν μέσω μιας καταιγίδας, περπατώντας και κρατώντας την ομπρέλα του, όταν ένας κεραυνός έπεσε σε απόσταση περίπου πέντε έως έξι μέτρων από το αυτοκίνητό του. Το συμβάν αυτό καταγράφηκε από το κουδούνι του σπιτιού του, προσφέροντας μια σπάνια οπτική μαρτυρία του γεγονότος.

Παρά την ένταση του χτυπήματος, ο Fahmy παρέμεινε συνειδητός. Ο ίδιος περιέγραψε την αίσθηση ως ένα έντονο κάψιμο, το οποίο συνοδευόταν από μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και ισχυρό πόνο, κυρίως στα πόδια του. Αυτή η άμεση αντίδραση του σώματός του, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αισθήσεών του, καθιστά την περίπτωσή του ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Η άμεση βοήθεια και η νοσηλεία

Μετά το χτύπημα, ένας γείτονας άκουσε τον Fahmy να καλεί σε βοήθεια και αμέσως κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η άμεση ανταπόκριση ήταν κρίσιμη για την περίθαλψη του άνδρα.

Ο Thomas Fahmy μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Στέιτεν Άιλαντ, όπου παρέμεινε για μία νύχτα υπό παρακολούθηση. Οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν αποκάλυψαν εγκαύματα ή άλλες εμφανείς σοβαρές βλάβες στο σώμα του, γεγονός που εξέπληξε τους γιατρούς και επιβεβαίωσε την απίστευτη τύχη του.

Οι εξαιρετικά χαμηλές πιθανότητες επιβίωσης

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πιθανότητες να χτυπηθεί κανείς από κεραυνό είναι μικρότερες από μία στο εκατομμύριο. Η περίπτωση του Thomas Fahmy αποτελεί μία από αυτές τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, καθώς κατάφερε να επιβιώσει χωρίς σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, περίπου το 90% των ανθρώπων που χτυπιούνται από κεραυνό επιβιώνουν. Ωστόσο, οι κεραυνοί πλήττουν το έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερες από 37 εκατομμύρια φορές κάθε χρόνο, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Οι σκέψεις του Fahmy μετά την εμπειρία

Ο Thomas Fahmy, μετά την περιπέτειά του, δήλωσε ότι επισκέφθηκε την εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό που είναι καλά. Η εμπειρία αυτή τον έκανε να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή.

Σε μια πιο χιουμοριστική διάθεση, μετά το απίστευτο συμβάν, ο Fahmy αγόρασε λαχείο για το τζακποτ των 160 εκατομμυρίων δολαρίων του Mega Millions, θέλοντας να δοκιμάσει αν η τύχη θα τον ευνοούσε ξανά. Παρόλο που δεν κέρδισε το λαχείο, δήλωσε ότι η εμπειρία του άλλαξε τη ζωή. Ο ίδιος ανέφερε την αξία του να εκτιμά κανείς τη ζωή, να χαμογελά και να παίρνει καθαρό αέρα, χωρίς να αφήνει τις δυσκολίες να τον κατακλύζουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta