Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλλιθέας. Η φωτιά προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση των φλογών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Καλλιθέα

Το απόγευμα της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου 2026, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Μυκηνών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική, οι φλόγες τύλιξαν ένα ισόγειο διαμέρισμα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Μυκηνών, στην περιοχή της Καλλιθέας, και η είδηση της φωτιάς οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Άμεση κινητοποίηση και κατάσβεση

Αμέσως μετά τον συναγερμό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν συνολικά οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τρία οχήματα. Η άμεση αυτή επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για τον περιορισμό των φλογών και την αποτροπή επέκτασής τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάστηκαν εντατικά και μεθοδικά, καταφέρνοντας να σβήσουν τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο διαμέρισμα. Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους συνέβαλε στην ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού και στην εξασφάλιση της περιοχής.

Ο απεγκλωβισμός της ηλικιωμένης γυναίκας

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν και απεγκλωβίστηκαν μία ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Η διάσωση της γυναίκας ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες των πυροσβεστών που επιχειρούσαν στο σημείο.

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό της από το διαμέρισμα, η ηλικιωμένη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η παρουσία του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα επί τόπου.

Μεταφορά στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική, η ηλικιωμένη γυναίκα, αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, διαπιστώθηκε ότι έφερε ελαφρά εγκαύματα. Επιπλέον, παρουσίαζε συμπτώματα δύσπνοιας, πιθανόν λόγω της εισπνοής καπνού από την πυρκαγιά.

Λόγω της κατάστασής της και για την πλήρη διασφάλιση της υγείας της, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και να λάβει την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis