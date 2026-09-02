Ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή, με τις φλόγες να έχουν πλησιάσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ενισχυμένες δυνάμεις στο πεδίο

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή του Μύτικα έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται πλέον 80 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάζονται αδιάκοπα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μαζί τους επιχειρούν τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 1η και την 4η ΕΜΟΔΕ, οι οποίες συνδράμουν στις επίγειες επιχειρήσεις.

Εκτός από το προσωπικό της Πυροσβεστικής, στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και εθελοντές, προσφέροντας σημαντική βοήθεια. Η επίγεια δύναμη συμπληρώνεται από 25 οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Εναέρια μέσα και συνδρομή ΓΕΕΘΑ

Για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων και την ταχύτερη κατάσβεση της πυρκαγιάς, έχουν διατεθεί σημαντικά εναέρια μέσα. Συνολικά, 12 αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Παράλληλα, έξι ελικόπτερα συμμετέχουν ενεργά στην αεροπυρόσβεση, με ένα από αυτά να έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του συντονισμού όλων των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην περιοχή.

Στην ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης συμβάλλει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει δύο ελικόπτερα τύπου Chinook, τα οποία επιχειρούν στο σημείο, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς στον Μύτικα Θηβών.

Συνδρομή από τοπικούς φορείς και αντιπυρικές ζώνες

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς δεν συμμετέχουν μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, αλλά και τοπικοί φορείς. Υδροφόρες του Δήμου Θηβαίων συνδράμουν ενεργά, παρέχοντας νερό για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Πολιτική Προστασία έχει διαθέσει τις δικές της υδροφόρες, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες υδροδότησης στο πεδίο.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου έχουν τεθεί στη διάθεση των αρχών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και από το ΓΕΕΘΑ. Τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς, δημιουργώντας φραγμούς που θα εμποδίσουν την περαιτέρω εξάπλωσή της σε γειτονικές περιοχές.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγγύτητα σε φωτοβολταϊκό πάρκο

Η περιοχή του Μύτικα Θηβών, όπου μαίνεται η πυρκαγιά, έχει χαρακτηριστεί σήμερα ως περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, εντασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτό υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από βίντεο που έχουν καταγραφεί από την περιοχή, οι φλόγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Η εγγύτητα της πυρκαγιάς σε αυτή την εγκατάσταση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και κινδύνου στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από: Enikos