Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης της Κυψέλης, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού βρέφους.

Οι προφυλακίσεις και οι αρχικές κατηγορίες

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του φέρονται να είναι οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρό. Ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα.

Η δίωξη για ανθρωποκτονία και οι ισχυρισμοί του 43χρονου

Σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση αυτής της νέας δίωξης μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 43χρονος, μιλώντας πριν την προφυλάκισή του, αρνήθηκε τη δολοφονία του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια. Ανέφερε ότι το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη, και γεννήθηκε το 2021. Σύμφωνα με την περιγραφή του, το βρέφος, μετά από 8 μήνες, εμφάνισε αφασία, πρησμένη κοιλιά, έβγαλε ένα άσπρο υγρό και πέθανε.

Αναφορικά με τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να σπάσει τον πάγο με το μαχαίρι για να το βγάλει από την κατάψυξη. «Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι «δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα». Δήλωσε επίσης ότι το παιδί το έβαλαν στη βαλίτσα επειδή φοβήθηκαν ότι θα τους πάρουν και τα άλλα παιδιά, καθώς ήταν αδήλωτα.

Η απολογία της 38χρονης συντρόφου

Η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφος του 43χρονου δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα ήταν αποκλειστικά για δική της χρήση. Ζήτησε την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Στην απολογία της, αναφέρθηκε και στο νεκρό παιδί, εξηγώντας ότι το είχε κρατήσει μαζί της για συναισθηματικούς λόγους. «Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να ανέφερε. Επίσης, υποστήριξε ότι γέννησε το παιδάκι νεκρό και σε κατάσταση ψύξης από το 2023, επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

Ο ρόλος και οι επιπλέον κατηγορίες του 26χρονου Αφγανού

Ο 26χρονος Αφγανός, ο τρίτος κατηγορούμενος, υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα. Περιέγραψε ότι φρόντιζε τα παιδιά του ζευγαριού τρεις φορές την εβδομάδα και δήλωσε ότι δεν είχε δει χρήματα στο σπίτι.

Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε επιπλέον δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, ψευδή κατάθεση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Ο 26χρονος φέρεται να είναι ο πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη.

Το παρελθόν του 43χρονου και τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Οι Αρχές εξετάζουν και το παρελθόν του 43χρονου, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή δικογραφία για υπόθεση μαστροπείας. Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, για τα οποία διερευνώνται σοβαρά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός και μαστροπεία. Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, ενώ από το 2025 η έρευνα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2020, οπότε είχε προφυλακιστεί για διαφορετική υπόθεση μαστροπείας, στην οποία ως θύμα είχε αναφερθεί μία 40χρονη Γερμανίδα. Ωστόσο, στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα. Οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις για το βρέφος έδειξαν ότι έφερε τουλάχιστον 18 μαχαιριές, με 3 να είναι προθανάτιες, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν 20 μαχαιριές αποκλειστικά στην πλάτη, με 4 ή 5 προθανάτιες και τις υπόλοιπες μεταθανάτιες. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν παθολογικά προβλήματα στο μωρό και ότι υπήρξε αιμορραγία λόγω των τραυμάτων, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του 43χρονου ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν δέχτηκε τις μαχαιριές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit