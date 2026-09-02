Ο Κιλιάν Μπαπέ στο στόχαστρο φερόμενου σχεδίου απαγωγής από εγκληματικό δίκτυο

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, φέρεται να ήταν μεταξύ των προσώπων υψηλού προφίλ που είχαν μπει στο στόχαστρο ενός γαλλικού εγκληματικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό θεωρείται ύποπτο για τον σχεδιασμό απαγωγών και επιθέσεων εναντίον ποδοσφαιριστών, ράπερ και εύπορων επιχειρηματιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από επίθεση σε ωρολογοποιό τον Απρίλιο.

Ο φερόμενος εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 18χρονος Γαλλοελβετός ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιείται ως Κλεμάν Λ. Ο Κλεμάν Λ. εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης στις φυλακές της Βιλπέντ, στο διαμέρισμα Σεν-Σεν-Ντενί, για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία και μαστροπεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ο Κλεμάν συνέχιζε να διευθύνει εγκληματική δραστηριότητα μέσα από τη φυλακή. Φέρεται να χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα Snapchat και το ψευδώνυμο «Lester Z.» για τον συντονισμό των ενεργειών του δικτύου.

Το εύρος του εγκληματικού δικτύου και οι στόχοι του

Το γαλλικό εγκληματικό δίκτυο φέρεται να είχε στοχοποιήσει ποδοσφαιριστές, ράπερ και εύπορους επιχειρηματίες, με σκοπό τον σχεδιασμό απαγωγών και επιθέσεων. Στα κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με τον ύποπτο, βρέθηκαν διευθύνσεις και στοιχεία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είχαν καταχωριστεί ως πιθανοί στόχοι.

Η λίστα των φερόμενων στόχων περιλάμβανε τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές και εύπορους επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών που φέρεται να είχαν ταυτοποιηθεί ήταν ένας Κινέζος χονδρέμπορος στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κοσμημάτων, καθώς και ένας Τούρκος χονδρέμπορος κρέατος στο διαμέρισμα Βαλ-ντ’Ουάζ.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του δικτύου

Οι αρχές φέρεται να εντόπισαν το δίκτυο μετά από μια επίθεση που σημειώθηκε τον Απρίλιο σε έναν ωρολογοποιό στο Νεϊγί-σιρ-Σεν. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην αποκάλυψη των φερόμενων εγκληματικών σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές ανακάλυψαν τα κινητά τηλέφωνα που συνδέονταν με τον Κλεμάν Λ. και στα οποία βρέθηκαν τα στοιχεία των πιθανών στόχων, δίνοντας έτσι μια εικόνα του εύρους των σχεδιαζόμενων ενεργειών.

Το όνομα του Κιλιάν Μπαπέ στη λίστα

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Γαλλίας, ήταν ένα από τα πιο προβεβλημένα ονόματα που προέκυψαν από την έρευνα. Μια δικαστική πηγή που επικαλείται η Le Parisien ανέφερε ότι ο ύποπτος «ήθελε επίσης να βάλει στο στόχαστρο έναν ράπερ και τον ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ».

Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα εναντίον του διάσημου ποδοσφαιριστή. Το όνομά του εμφανίστηκε μεταξύ των φερόμενων ως πιθανών στόχων και όχι σε σχέση με κάποια απόπειρα απαγωγής που είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

Η συνεχιζόμενη έρευνα των αρχών

Οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση, εστιάζοντας στο εάν ο ύποπτος συνέχιζε να συντονίζει εξ αποστάσεως εγκληματική δραστηριότητα μέσα από τη φυλακή. Η έρευνα προσπαθεί να διαπιστώσει το πλήρες εύρος της δράσης του δικτύου.

Οι αρχές διερευνούν επίσης εάν το δίκτυο προετοίμαζε επιθέσεις ή απαγωγές εναντίον αρκετών ανθρώπων, των οποίων προσωπικά στοιχεία φέρεται να είχαν εντοπιστεί σε συσκευές που συνδέονταν με τον Κλεμάν Λ. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συλλέγουν περαιτέρω στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki