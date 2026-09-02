Νέα στοιχεία για το ναυάγιο στη Θάλασσα του Μαρμαρά: Οι συνομιλίες των καπετάνιων στο φως

Νέα και κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη σύγκρουση των πλοίων ALSU και Tuğberk İmamoğlu, η οποία έλαβε χώρα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Σηλυβρίας. Το πλοίο Tuğberk İmamoğlu βυθίστηκε μετά την πρόσκρουση, με δέκα ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό να εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι ασύρματες συνομιλίες μεταξύ των καπετάνιων των δύο πλοίων φέρνουν στην επιφάνεια κρίσιμες λεπτομέρειες για τα λεπτά που προηγήθηκαν του ναυαγίου, ενισχύοντας τις απορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι διάλογοι των καπετάνιων πριν τη σύγκρουση

Οι ασύρματες συνομιλίες που διεξήχθησαν μεταξύ των καπετάνιων των δύο εμπλεκόμενων πλοίων, του ALSU και του Tuğberk İmamoğlu, αποκαλύπτουν μια σειρά από προειδοποιήσεις που δόθηκαν πριν από την μοιραία πρόσκρουση. Συγκεκριμένα, ο καπετάνιος του Tuğberk İmamoğlu φέρεται να προειδοποίησε επανειλημμένα το άλλο πλοίο, το ALSU, να αλλάξει την πορεία του.

Σύμφωνα με τις καταγραφές των συνομιλιών, ο καπετάνιος του Tuğberk İmamoğlu είπε χαρακτηριστικά: «Alsu, σου είπα να στρίψεις προς την αριστερή πλευρά». Από την πλευρά του πλοίου ALSU, η απάντηση που δόθηκε φέρεται να ήταν ένα σύντομο «Εντάξει, εντάξει», χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η σύγκρουση.

Καταγγελίες για την πορεία του ALSU και την καθυστέρηση ενημέρωσης

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Tuğberk İmamoğlu υποστηρίζει με κατηγορηματικό τρόπο ότι το πλοίο της κινούνταν κανονικά εντός της καθορισμένης θαλάσσιας λωρίδας και δεν αντιμετώπιζε κανένα τεχνικό πρόβλημα πριν από το συμβάν. Η εταιρεία αποδίδει τη σύγκρουση αποκλειστικά στις κινήσεις που πραγματοποίησε το πλοίο ALSU, θεωρώντας το υπεύθυνο για το ναυάγιο.

Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, εξέφρασε ιδιαίτερα έντονα παράπονα σχετικά με την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών για το περιστατικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρασαν περισσότερα από 30 λεπτά από τη στιγμή της σύγκρουσης μέχρι να αναφερθεί επίσημα το ναυάγιο στις αρμόδιες αρχές, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.

Το χρονικό της σύγκρουσης και της βύθισης του πλοίου

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά εκτιμάται ότι σημειώθηκε περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα. Λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στις 03:26, ελήφθη το σήμα κινδύνου από το Tuğberk İmamoğlu, επιβεβαιώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του υπουργού Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται ότι η βύθιση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά από τη στιγμή της πρόσκρουσης, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολες.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δέκα αγνοούμενους ναυτικούς

Παρά τον εντοπισμό των σωσίβιων λέμβων στην επιφάνεια της θάλασσας, κανένα από τα δέκα μέλη του πληρώματος του Tuğberk İmamoğlu δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της σύγκρουσης, ανοιχτά της Σηλυβρίας, συνεχίζονται εντατικά με την ελπίδα εντοπισμού των αγνοουμένων.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση των δύο πλοίων. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, άφησε επίσης σαφείς αιχμές για τη στάση του άλλου πλοίου μετά το συμβάν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το να φεύγεις είναι προδοσία», υπονοώντας ότι το ALSU απομακρύνθηκε από το σημείο.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos