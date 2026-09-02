Το φράγμα Χιρακούντ στην Ινδία έφτασε κοντά στο όριο, άνοιξαν 14 πύλες

Το φράγμα Χιρακούντ στην πολιτεία Οντίσα της Ινδίας βρέθηκε στο επίκεντρο τον Ιούλιο του 2026. Οι ιδιαίτερα αυξημένες εισροές νερού ανέβασαν σημαντικά τη στάθμη του ταμιευτήρα. Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα 14 πυλών του φράγματος. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αποφόρτιση του ταμιευτήρα και τη διαχείριση της ποσότητας νερού.

Σημαντική αύξηση της στάθμης

Τον Ιούλιο του 2026, το φράγμα Χιρακούντ δέχθηκε τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα η στάθμη του ταμιευτήρα να φτάσει σε επίπεδα που πλησίαζαν το ανώτατο όριο. Συγκεκριμένα, η στάθμη καταγράφηκε στα 623,52 πόδια. Το ανώτατο όριο που έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο ταμιευτήρα είναι τα 630 πόδια, κάτι που σημαίνει ότι η στάθμη βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το μέγιστο.

Η εισροή νερού στο φράγμα ξεπέρασε τα 369.000 κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο (cusecs). Αυτή η μεγάλη ποσότητα νερού άσκησε σημαντική πίεση στο σύστημα διαχείρισης των υδάτων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.

Άνοιγμα 14 πυλών για αποφόρτιση

Για την αποτελεσματική διαχείριση της αυξημένης στάθμης του νερού και την αποφυγή περαιτέρω πιέσεων, οι υπεύθυνοι του φράγματος προχώρησαν στο άνοιγμα 14 πυλών. Μέσω αυτών των πυλών, διοχετεύτηκαν στον ποταμό Μαχανάντι περισσότερα από 200.000 κυβικά πόδια νερού ανά δευτερόλεπτο.

Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της ποσότητας νερού που παραμένει στον ταμιευτήρα. Επιτρέπει στους υπευθύνους να ελέγχουν τις εισροές και τις εκροές, διαχειριζόμενοι έτσι τη στάθμη πριν αυτή πλησιάσει σε κρίσιμα επίπεδα και δημιουργήσει προβλήματα.

Το εντυπωσιακό μέγεθος του Χιρακούντ

Το φράγμα Χιρακούντ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υδροτεχνικά έργα της Ινδίας, με εντυπωσιακές διαστάσεις. Αν συνυπολογιστεί το κύριο σώμα του φράγματος μαζί με τα πλευρικά αναχώματα, το συνολικό μήκος της κατασκευής φτάνει περίπου τα 25,8 χιλιόμετρα. Για ένα διάστημα, μάλιστα, είχε χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο χωμάτινο φράγμα στον κόσμο, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά του.

Ο ταμιευτήρας του φράγματος διαθέτει συνολική χωρητικότητα περίπου 5,9 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Όταν η στάθμη του φτάνει στη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα, η επιφάνεια του ταμιευτήρα μπορεί να καλύπτει μια έκταση περίπου 743 τετραγωνικών χιλιομέτρων, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο μέγεθος και τη σημασία του.

Πολλαπλοί σκοποί και διαχείριση

Το φράγμα Χιρακούντ εγκαινιάστηκε το 1957 και σχεδιάστηκε με σκοπό να εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους. Μεταξύ των βασικών του λειτουργιών περιλαμβάνονται ο έλεγχος των πλημμυρών στην περιοχή, η άρδευση γεωργικών εκτάσεων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαχείριση των δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού του ταμιευτήρα αποτελεί κρίσιμο μέρος της λειτουργίας του ευρύτερου συστήματος του ποταμού Μαχανάντι.

Οι πύλες του φράγματος επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού προς τον ποταμό Μαχανάντι, ειδικά σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και αυξημένων εισροών. Αυτή η πρακτική διασφαλίζει ότι η στάθμη διατηρείται σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επεισόδια υψηλών εισροών, τα οποία έχουν οδηγήσει επανειλημμένα στο άνοιγμα διαφορετικού αριθμού πυλών, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες διαχείρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta