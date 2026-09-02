50Χρονος εκτέλεσε αδέσποτο σκύλο με καραμπίνα στην Κλειτορία

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου έχει προκαλέσει οργή και ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κλειτορίας. Ένας 50χρονος άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα ένα ανυπεράσπιστο αδέσποτο σκυλάκι, χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές, αντιμετωπίζοντας πλέον βαρύτατες κατηγορίες και κακουργηματικές ποινές, ενώ το γεγονός έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις.

Το χρονικό της κτηνωδίας στην Κλειτορία

Το περιστατικό της κτηνωδίας εκτυλίχθηκε ακριβώς έξω από την οικία του 50χρονου δράστη, στην περιοχή της Κλειτορίας. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν δίστασε να οπλίσει τη νόμιμα καταχωρημένη κυνηγετική του καραμπίνα. Με αυτήν, πυροβόλησε και σκότωσε το άτυχο τετράποδο, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη.

Η δικαιολογία που προέβαλε ο 50χρονος για την αποτρόπαια πράξη του ήταν ότι το αδέσποτο ζωάκι «τον ενοχλούσε». Αυτή η αδιανόητη αιτιολόγηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή μεταξύ των κατοίκων της Κλειτορίας, οι οποίοι εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για τον χαμό του ανυπεράσπιστου σκύλου.

Άμεση καταγγελία και κινητοποίηση των αρχών

Η εγκληματική πράξη του 50χρονου δεν έμεινε στο σκοτάδι. Έντρομοι αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες του περιστατικού, κατήγγειλαν αμέσως το γεγονός στην τοπική Αστυνομία. Η άμεση αυτή καταγγελία οδήγησε σε ταχεία κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση ταυτοποίηση του δράστη, βασιζόμενοι στις μαρτυρίες. Στη συνέχεια, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η αποτελεσματικότητα των αρχών στην αναγνώριση και τον εντοπισμό του προσώπου που ευθυνόταν για την κακοποίηση του ζώου ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η παράδοση του δράστη στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαβρύτων

Αντιλαμβανόμενος ότι ο κλοιός των Αρχών στενεύει και ότι η διαφυγή του ήταν πλέον αδύνατη, ο 50χρονος δράστης αναγκάστηκε να παραδοθεί. Πέρασε ο ίδιος το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, όπου και προσήχθη από τους αστυνομικούς.

Η παράδοσή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αστυνομικής έρευνας και την έναρξη της διαδικασίας για την απόδοση ευθυνών. Ο δράστης βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του σοκαριστικού αυτού περιστατικού.

Οι βαρύτατες κυρώσεις που αντιμετωπίζει ο 50χρονος

Ο 50χρονος άνδρας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαρύτατες νομικές κυρώσεις για την πράξη του. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, γεγονός που επισύρει αυστηρές ποινές σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των ζώων. Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τέτοιου είδους εγκλήματα.

Συγκεκριμένα, ο δράστης αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα έτη. Επιπλέον, του έχει επιβληθεί ένα εξοντωτικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Οι ποινές αυτές αναδεικνύουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται πλέον τα περιστατικά κακοποίησης ζώων από το νομικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Reader