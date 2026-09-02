Σύλληψη 18χρονου για σχέδιο απαγωγής του Κιλιάν Μπαπέ

Σε μια σημαντική εξέλιξη, οι γαλλικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε ως στόχο την απαγωγή του διεθνή ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ. Το σχέδιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλάμβανε και άλλα εύπορα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο. Ο νεαρός βρίσκεται πλέον υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το φερόμενο σχέδιο απαγωγής

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Le Parisien, ο 18χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Lester Z», φέρεται να σχεδίαζε, μαζί με άλλα άτομα, να κλέψει ή να απαγάγει συνολικά 26 εύπορους ανθρώπους. Οι στόχοι προέρχονταν από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, με τον Κιλιάν Μπαπέ να αναφέρεται ως ο πιο ηχηρός στόχος του σχεδίου.

Το σχέδιο αυτό, που περιελάμβανε τη ληστεία ή την απαγωγή, δεν πρόλαβε να προχωρήσει πέρα από τα αρχικά του στάδια. Οι γαλλικές αρχές ενήργησαν άμεσα, αποτρέποντας την υλοποίηση των φερόμενων προθέσεων της συμμορίας.

Οι συλλήψεις και η κράτηση

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου, καθώς και ενός ακόμη άνδρα, σε σχέση με την υπόθεση. Ο νεαρός, γνωστός ως «Lester Z», βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση και σε καθεστώς απομόνωσης, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους.

Η άμεση επέμβαση των αρχών οδήγησε στην αποτροπή του σχεδίου, με αποτέλεσμα ο Κιλιάν Μπαπέ και οι υπόλοιποι φερόμενοι στόχοι να μην κινδυνεύσουν. Η σύλληψη του 18χρονου και του συνεργού του ανακόπτει την πορεία της φερόμενης εγκληματικής ενέργειας.

Ο ρόλος του 18χρονου και οι δηλώσεις του

Ο 18χρονος, ο οποίος βρίσκεται σε καθεστώς απομόνωσης, φέρεται να έχει προβεί σε δηλώσεις προς τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά λειτουργούσε ως μεσάζων.

Μάλιστα, φέρεται να έχει κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός «ανώτερου αφεντικού», το οποίο είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου. Οι αρχές εξετάζουν τις δηλώσεις του νεαρού, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τον ακριβή ρόλο του καθενός στην υπόθεση.

Ο Κιλιάν Μπαπέ στο στόχαστρο

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να ήταν ο πιο επιφανής στόχος του σχεδίου. Ο 27χρονος στράικερ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη νέα σεζόν με την ισπανική ομάδα, έχοντας σημειώσει 4 γκολ σε 3 παιχνίδια της La Liga.

Το γεγονός ότι ένας τόσο αναγνωρίσιμος αθλητής βρέθηκε στο στόχαστρο φερόμενης απαγωγής αναδεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα των προθέσεων της συμμορίας. Ωστόσο, οι έγκαιρες ενέργειες των γαλλικών αρχών απέτρεψαν οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη

Η έρευνα των γαλλικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ποιοι ακριβώς βρίσκονταν πίσω από το φερόμενο σχέδιο και να αποκαλύψουν την πλήρη δομή της συμμορίας.

Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του 18χρονου, αναλύονται λεπτομερώς. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρχές εργάζονται για να φέρουν στο φως όλες τις πτυχές αυτής της σοβαρής υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta