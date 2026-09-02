Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο ζευγάρι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε κατάσταση ψύξης, στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «διαμέρισμα της φρίκης». Οι κατηγορίες στρέφονται κατά ενός 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία.

Οι σοβαρές διώξεις για το ζευγάρι

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του είναι ιδιαίτερα βαριές. Συγκεκριμένα, η Εισαγγελία τους απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, αδίκημα που τελέστηκε κατά συναυτουργία. Αυτή η κατηγορία αποτελεί το κεντρικό σημείο της υπόθεσης, αναφορικά με τον θάνατο του βρέφους.

Πέρα από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, το ζευγάρι διώκεται και για μια σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν την οπλοφορία και την οπλοχρησία, καθώς και την παράνομη κατοχή πυρομαχικών, όλα κατά συναυτουργία. Επιπρόσθετα, τους ασκήθηκε δίωξη για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ, γεγονός που υποδηλώνει προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 26χρονο Αφγανό

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος ενός 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε εντοπιστεί στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία βρέθηκε επίσης στο σπίτι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 26χρονος είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη. Επιπλέον, διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Πέραν αυτών, κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών, στοιχεία που προστίθενται στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η δικογραφία για την υπόθεση του νεκρού βρέφους διαβιβάζεται άμεσα σε ανακριτή. Αυτή η ενέργεια αποτελεί το επόμενο κρίσιμο βήμα στη δικαστική διερεύνηση, όπου θα εξεταστούν αναλυτικότερα όλα τα στοιχεία και οι αποδείξεις.

Πλέον, αναμένονται άμεσα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων και για τα νέα αυτά αδικήματα. Η έκδοση των ενταλμάτων θα επισημοποιήσει τις κατηγορίες και θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κοινή γνώμη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρό το βρέφος.

Οι αρχικές κατηγορίες και οι νέες εξελίξεις

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, δηλαδή ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία απολογίας ενώπιον της ανακρίτριας από το πρωί. Οι αρχικές κατηγορίες για τις οποίες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ένα αδίκημα που είχε οδηγήσει στην αρχική τους σύλληψη.

Επιπλέον, το ζευγάρι αντιμετώπιζε κατηγορίες και για τη μη δήλωση νεκρού, ένα στοιχείο που αφορούσε άμεσα την παρουσία του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα. Η σημερινή άσκηση διώξεων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τα λοιπά σοβαρά αδικήματα προσθέτει νέα, πολύ βαρύτερα δεδομένα στην υπόθεση, αλλάζοντας ριζικά το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισής τους και την πορεία της δικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit