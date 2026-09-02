Φωτιά στην Παιανία: Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Παιανία, στην περιοχή Αρχοντικό. Η φωτιά, η οποία εντοπίστηκε κοντά στην Αττική Οδό, καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα, καθώς και καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων ελαιόδεντρων και αμπελιών. Οι φλόγες έχουν εισέλθει και σε πάρκο με φωτοβολταϊκά, προκαλώντας άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η εξέλιξη του μετώπου στην Παιανία

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας, μια περιοχή που βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την στην κατηγορία 3. Το μέτωπο της φωτιάς επεκτάθηκε γρήγορα, καίγοντας εκτάσεις με ξερά χόρτα και διάφορες καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα, οι φλόγες έχουν πλήξει αμπέλια και ελιές, ενώ παράλληλα έχουν εισέλθει και σε πάρκο φωτοβολταϊκών. Η εγγύτητα της πυρκαγιάς στην Αττική Οδό καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επέμβαση για την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, η οποία μπορεί να προσεγγίσει δύσβατα σημεία. Παράλληλα, από αέρος, δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια κατάσβεσης. Στις επιχειρήσεις παρέχουν συνδρομή και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Άμεση αντίδραση και συντονισμός

Ο εντοπισμός της πυρκαγιάς έγινε από πυροφύλακα, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αυτή η ταχεία ειδοποίηση επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων και την έγκαιρη επέμβαση, πριν η φωτιά λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο συναγερμός σήμανε αμέσως, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα το επιχειρησιακό σχέδιο. Ο συντονισμός των επίγειων και εναέριων μέσων, σε συνεργασία με τους εθελοντές και τις τοπικές αρχές, είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης στην Παιανία.

Ο κίνδυνος στην περιοχή

Η περιοχή του Αρχοντικού Παιανίας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, συγκαταλέγεται στις περιοχές με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 3. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των φλογών, ειδικά σε περιόδους ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Η ύπαρξη χαμηλής βλάστησης, ξερών χόρτων και καλλιεργειών, σε συνδυασμό με την παρουσία φωτοβολταϊκών πάρκων, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις περιουσίες των κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki