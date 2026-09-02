Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του κυπέλλου UNICEF Trophy

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) γνωστοποίησε επίσημα το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για το κύπελλο UNICEF Trophy. Η διοργάνωση αυτή, στην οποία συμμετέχουν σωματεία από τη National League 1 και τη National League 2, πρόκειται να ανοίξει την αυλαία της στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026.

Η έναρξη της διοργάνωσης και οι συμμετέχουσες κατηγορίες

Το κύπελλο UNICEF Trophy αποτελεί μια νέα διοργάνωση που φέρνει αντιμέτωπες ομάδες από δύο εθνικές κατηγορίες ανδρών. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για την πρεμιέρα, δίνοντας το σήμα για την έναρξη των αγώνων που θα διεξαχθούν σε διάφορα γήπεδα της χώρας.

Η πρώτη αγωνιστική θα μοιραστεί σε δύο ημερομηνίες, με τους περισσότερους αγώνες να διεξάγονται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2026 και ορισμένους να ακολουθούν την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλες οι αναμετρήσεις έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 17:00.

Το πρόγραμμα της National League 1 (Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών)

Για τη National League 1, η οποία αντιστοιχεί στην Β’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών, έχουν προγραμματιστεί συνολικά δέκα αναμετρήσεις. Οι εννέα από αυτές θα διεξαχθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ένας αγώνας θα λάβει χώρα στις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 12/09/2026, στο ΔΑΙΣ, ο ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ θα υποδεχθεί τον ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ. Την ίδια ημέρα, στο γήπεδο ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ, ο ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ θα αναμετρηθεί με τον ΗΛΥΣΙΑΚΟ ΑΟ. Στο «ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ», η ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ θα φιλοξενήσει τον ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ, ενώ στο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ» θα παίξουν ο ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ και ο ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. Στο ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ο ΕΡΜΗΣ ΑΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ θα αντιμετωπίσει τον ΕΣΠΕΡΟ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ. Επίσης, στο ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, ο ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ θα υποδεχθεί τον ΑΟ ΙΩΝΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ. Στο Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, ο ΣΚ ΣΥΛΛΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ θα αγωνιστεί κόντρα στην ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014. Στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ θα αναμετρηθεί με τον ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, και τέλος, στο ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ο ΙΟΝΙΟΣ ΑΣ θα υποδεχθεί τον ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Ο τελευταίος αγώνας της National League 1 για την 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 13/09/2026 στο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», όπου ο ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ θα αναμετρηθεί με τον ΑΣ ΙΩΝΙΚΟ ΙΩΝΙΑΣ.

Ειδική συνθήκη για αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»

Ένας από τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του κυπέλλου ανδρών “UNICEF TROPHY” στη National League 1 θα διεξαχθεί υπό ειδικές συνθήκες. Πρόκειται για την αναμέτρηση μεταξύ του ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ και του ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο συγκεκριμένος αγώνας θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών», δηλαδή χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΚ, με αριθμό απόφασης 137/26-05-2026, και αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Οι αναμετρήσεις της National League 2 (Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών)

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει επίσης επτά αναμετρήσεις για τη National League 2, η οποία αντιστοιχεί στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Στο ΔΚΓΝΑ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», ο ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ θα αντιμετωπίσει τον ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Στο γήπεδο ΠΕΥΚΗΣ, ο ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ θα αναμετρηθεί με την ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. Στο «Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ», ο ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θα υποδεχθεί τον ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟ. Στο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, η ΑΚ. ΣΧΗΜΑΤΡΙΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ θα αγωνιστεί κόντρα στον ΑΟ ΕΚΠΑΙΔ. Ο ΠΛΑΤΩΝ. Στο ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ο ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ θα αναμετρηθεί με την ΑΚ. ΚΑΛ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Στο ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ, ο ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ θα υποδεχθεί τον ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ. Τέλος, στο «Γ. ΜΑΚΡΗΣ», ο ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ θα αντιμετωπίσει τον ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΥ 1937.

Με πληροφορίες από: Gazzetta