Φωτιά στον Μύτικα Θήβας: Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα Τετάρτη, το μεσημέρι, στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, στη Βοιωτία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 13:50. Για την κατάσβεση έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων δυνάμεων, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η άμεση κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Αμέσως μετά την ενημέρωση, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Μαζί τους βρίσκονται και εθελοντές, συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης.

Η επίγεια δύναμη ενισχύεται περαιτέρω με 16 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Μύτικα. Η παρουσία αυτού του μεγάλου αριθμού προσωπικού και μέσων υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Η συνδρομή από αέρος για την κατάσβεση

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Συνολικά, 8 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την αεροπυρόσβεση, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς. Η συνδρομή των αεροσκαφών κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, ιδίως σε δύσβατα σημεία.

Η ταυτόχρονη δράση επίγειων και εναέριων μέσων αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων, με στόχο τον γρήγορο έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Υποστήριξη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλει ενεργά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Θηβαίων έχει κινητοποιήσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου, τα οποία συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η παροχή αυτής της υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των μέσων που επιχειρούν στο πεδίο.

Οι υδροφόρες εξασφαλίζουν την αναγκαία παροχή νερού, ενώ τα μηχανήματα έργου μπορούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες ή να διευκολύνουν την πρόσβαση των οχημάτων σε σημεία που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή και η διερεύνηση

Σημειώνεται ότι η περιοχή της Βοιωτίας, όπου βρίσκεται ο Μύτικας, έχει χαρακτηριστεί σήμερα Τετάρτη ως περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 3. Η επικινδυνότητα του μετώπου, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες, καθιστά την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Παράλληλα με τις προσπάθειες για την κατάσβεση, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας. Το κλιμάκιο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε.

Προηγούμενες επιχειρήσεις στη Βοιωτία

Η περιοχή της Βοιωτίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται κατά περίπτωση με εναέρια μέσα, πεζοπόρα τμήματα και τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτή η συχνότητα πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή ετοιμότητα και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των κατοικημένων περιοχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Reader