Σχολική χρονιά 2026-2027: 180 ημέρες μαθημάτων και ελάχιστα τριήμερα

Η σχολική χρονιά 2026-2027 θα ξεκινήσει με αυξημένο αριθμό διδακτικών ημερών και περιορισμένες ευκαιρίες για μεγάλα τριήμερα, σύμφωνα με τον σχετικό ημερολογιακό υπολογισμό. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις αίθουσες την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας χρονιάς που υπόσχεται εντατικότερο πρόγραμμα.

Έναρξη και διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η φετινή σχολική περίοδος θα περιλαμβάνει συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία οι διδακτικές ημέρες ανέρχονταν σε 167.

Η κατανομή των διδακτικών ημερών παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από μήνα σε μήνα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εθνικές επετείους, τις σχολικές γιορτές, καθώς και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Οι μήνες με τη μεγαλύτερη και μικρότερη σχολική δραστηριότητα

Από την ανάλυση του σχολικού ημερολογίου, προκύπτει ότι ο Μάρτιος θα είναι ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες σχολικής δραστηριότητας για τους μαθητές. Αντίθετα, ο Ιούνιος εμφανίζεται ως ο μήνας με τις λιγότερες ημέρες μαθημάτων, καθώς η διδασκαλία ολοκληρώνεται στα μέσα του μήνα.

Οι πρώτες αργίες του φθινοπώρου

Η πρώτη σημαντική ημερομηνία στο σχολικό ημερολόγιο είναι η 28η Οκτωβρίου 2026, η οποία φέτος πέφτει ημέρα Τετάρτη. Οι καθιερωμένες σχολικές εκδηλώσεις για την επέτειο θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη. Κατά την ημέρα αυτή, στα σχολεία θα λάβουν χώρα οι καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης, χωρίς να διεξαχθεί το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Διακοπές Χριστουγέννων και η συνέχεια της σχολικής χρονιάς

Οι μαθητές θα αποχαιρετήσουν τις σχολικές αίθουσες για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026. Η επιστροφή τους στα μαθήματα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Μετά την περίοδο των εορτών, ξεκινά το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς. Ωστόσο, αυτή η περίοδος δεν προβλέπεται να προσφέρει πολλά μεγάλα τριήμερα. Το σημαντικότερο τριήμερο για τους μαθητές το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί τον Μάρτιο.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr